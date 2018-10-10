Почему стоит обратить внимание на ЖК SAN FRANCISCO Creative House Жилой комплекс SAN FRANCISCO Creative House привлекает выразительной архитектурой, удобным расположением и новаторскими технологиями. Проектом предусмотрено обустройство мест для зарядки электроавтомобилей. Экосистема SFERA living system будет способствовать эффективному взаимодействию между жителями и командой профессионалов управляющей компании ATMOSFERA. И это лишь малая часть преимуществ новостройки, расположенной в Святошинском районе столицы.

7 фактов о ЖК САН-ФРАНЦИСКО

Адрес жилого комплекса — проспект Победы, 67. В плане — строительство жилого дома с двумя секциями на 9 и 14 этажей, а также 8-этажного офисного здания, объединенных общей архитектурной концепцией. При разработке проекта девелоперская компания вдохновлялась архитектурой Сан-Франциско. Так, металлические формы отсылают к мосту Золотые ворота. Внешние стены из пустотелого кирпича утепляют 15-сантиметровым слоем минеральной ваты. Материал обладает хорошими теплоизолирующими и шумопоглощающими свойствами. Это поможет минимизировать потери тепла и создать комфортную атмосферу в доме. Запланирован подземный паркинг. Это исключает вероятность намеренного или случайного повреждения автомобиля злоумышленниками. Согласно строительному плану, в доме будет 269 квартир. Класс недвижимости отвечает стандарту «комфорт». Дом будет выделяться уникальной подсветкой.

Разнообразие предложений

Покупатели могут выбирать из следующих вариантов:

• Однокомнатные квартиры. Площадь варьируется от 36.83 м2 до 40.94 м2. Базовой планировкой предусмотрена большая кухня, просторная спальня, совмещенный санузел и лоджия.

• Двухкомнатные квартиры. Отличаются большой гостиной, просторной кухней, наличием двух санузлов и широкой лоджии, где можно обустроить зону отдыха. Площадь — от 54.4 м2 до 69.08 м2.

• 3 комнатные в ЖК Сан-Франциско. Предусмотрена комната для родителей, детская и гостиная. В комнатах много свободного пространства. Полупанорамные окна обеспечивают хорошее проникновение солнечного света в помещения. Метраж жилья варьируется от 71.76 м2 до 77.44 м2.

• Четырехкомнатные квартиры. Площадь стартует от 97.59 м2. В квартирах предусмотрены два санузла, широкая лоджия и большая гостиная.

Жилье продается без отделки, благодаря чему инвесторы могут реализовать любые дизайнерские замыслы.

Выгодное местоположение

ЖК Сан-Франциско находится в Святошинском районе Киева. Поблизости есть парк «Нивки», где можно заниматься спортом или проводить время с детьми на аттракционах. До станции метро «Нивки» идти около 1 минуты. Добраться до деловой части города можно за 15 минут на автомобиле.

Недалеко от дома находятся супермаркеты, кафе, аптеки, сервисные центры, салоны красоты, фитнес-центры. В районе есть несколько детских садов и школ.

Обо всех деталях, касающихся стоимости и условий покупки квартир, сообщат представители отдела продаж девелоперской компании SAGA Development.

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