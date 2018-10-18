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Поездка в Германию на автобусе: основные преимущества

Германия является одним из самых популярных европейских направлений для украинцев. Каждый год миллионы наших соотечественников едут сюда в гости к близким и родственникам, в командировки или с туристической целью. Все больше лоукост-перевозчиков приходит в Украину с недорогими рейсами в крупные немецкие города.

Но статистика показывает, что самым популярным видом транспорта для поездок в Германию являются автобусы. Автобусные перевозки от компании Benz Express ― это доступный способ увидеть одну из самых интересных стран Европы. Постоянно обновляемое расписание, демократичная цена и возможность купить билет онлайн на https://busreisen.com.ua делают путешествие приятным еще со стадии подготовки. Европейский сервис и немецкое качество ― это идеальные рекомендации для самого требовательного туриста.

Автобусные перевозки в Германию ― лучший способ увидеть Европу

Поездки автобусом на дальние расстояния в настоящее время значительно отличаются от подобных путешествий пятнадцать-двадцать лет назад. И причиной тому является повышение культуры перевозок. Международный маршрут ― это большая ответственность для компании. Неопытная фирма может сделать ваше путешествие невыносимым. Поэтому перед покупкой билетов нужно познакомиться с историей перевозчика и почитать отзывы клиентов о нем. На сайте busreisen пассажиры могут узнать мнение других пассажиров о сервисе компании, а также получить ответы на все интересующие вопросы о поездке в разделе F.A.Q.

Почему опытные туристы выбирают поездку в Германию на автобусе:

  • • это лучший способ бюджетного путешествия. Цены на авиабилеты даже с учетом скидок не по карману украинцам со средним уровнем доходов. Поездка на автобусе является разумным выбором для тех, кто не хочет потратить весь бюджет путешествия только на проезд;

  • • вы можете выбрать город оправления и прибытия. В отличие от авиаперелетов, которые осуществляются из двух-трех городов Украины, поездки автобусом позволяют начать путешествие из любого крупного центра страны. Наземный пассажирский транспорт отличается гибкостью и маневренностью передвижения;

  • • вы получаете максимально комфортные условия поездки. Современный автопарк характеризуется не только вместительными раскладными креслами и достаточным расстоянием для ног. Комфортабельный автобус – это кондиционеры, аудио- и видеосистемы, индивидуальное освещение, солнцезащитные шторки и вместительные багажные полки. А еще в дороге вы получите бесплатный кофе и чай на остановках;

  • • это лучший способ из одной поездки сделать увлекательный тур по нескольким странам Европы. Во время путешествия в Германию вы не только посетите пункты отправления и прибытия, но и сможете из окна автобуса увидеть разные города и интересные места Украины и Европейского Союза.

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