Мир

admin
admin
Сегодня 14:0758

Ткани для пальто: натуральные, смешанные или синтетические - какие лучше?

Выбирая основную ткань для пальто, нетрудно запутаться.

С одной стороны кажется, что для зимнего периода нет ничего лучше натуральной шерсти высшего качества: она превосходно сохраняет тепло, не колется. Есть виды шерсти, не впитывающие пот. Пальто из такого натурального материала будет носким и долговечным, но дорогим. И потребует особых условий хранения, чистки. Кроме того, в дождь или по мокрому снегу в пальто из натуральной шерсти не походишь - оно быстро впитает в себя влагу, станет тяжелым и может утратить форму.

Любая пальтовая ткань натурального происхождения требует к себе бережного отношения и соблюдения строгих правил эксплуатации. Чего не скажешь об искусственных аналогах: они также хорошо “греют” (то есть удерживают тепло тела за счет воздушных прослоек), но более практичные и дешевые. Вот почему все чаще люди выбирают качественные смесовые или синтетические материи.

Характеристики пальтовой ткани

Зимнее и демисезонное пальто должно быть достаточно плотным, но не тяжелым, непроницаемым для ветра, хорошо держать форму, не линять и не выгорать. Желательно, чтобы оно защищало не только от холода, но и от осадков, не мялось и легко чистилось.

Тип переплетения нитей бывает простым, мелкоузорчатым, жаккардовым, сложным двойным. Дополнительно материя может подвергаться водоотталкивающей и малоусадочной обработке, валянию и ворсованию.

Шерстяные, полушерстяные (смесовые) и хлопковые ткани

Из натуральных материалов самый популярный - шерсть (обычно с добавлением 2-8% капрона для прочности) и полушерстяные материи. Их плотность колеблется от 290 до 330 г/м ² (максимум 350, 450 и 600 г/м² соответственно для детских, женских и мужских пальто). Исключение составляет драп - он может достигать плотности 800 г/м². По составу и структуре шерстесодержащие пальтовые ткани делятся на такие виды:

  • • габардин (жесткий, не мнется);
  • • креп (используется, в основном, для женской одежды);
  • • букле (красивая мелкорельефная ткань, склонная растягиваться);
  • • драп;
  • • кашемир (очень дорогая ткань, но со временем, к сожалению, затирается);
  • • твид;
  • • диагональ;
  • • вигонь (из верблюжьей шерсти иногда с примесью хлопка);
  • • тонкосуконные материи;
  • • грубосуконные (для мужчин);
  • • двухсторонние и ткани-компаньоны - последний писк моды.

Достоинства шерсти были описаны выше. Но они зачастую относятся только к высококачественным и дорогостоящим образцам. Шерсть невысокого качества и колется, и запах пота впитывает. К недостаткам также можно отнести сложности в уходе и хранении (в изделии может завестись моль, клещи, под воздействием горячей воды шерсть легко теряет форму и “садится”).

В любом случае, полушерстяные материи, в составе которых есть синтетические волокна, обладают большей устойчивостью к износу, прочностью к разрыву и растяжению, лучше сохраняют форму, не рассыпаются в местах разрывов. Кроме того, они выпускаются в разнообразных дизайнах. Определяясь с покупкой, обратите внимание на поставщика Босфор-Текстиль, здесь на странице https://www.bosfor.ua/shop/boqule/ всегда хороший ассортимент данной материи.

Из х/б шьют летние и демисезонные пальто. Наиболее популярны молескин (плотный и ноский, но тяжелый текстиль) и вельвет (рубчик и корд). Если хотите шить самостоятельно, учтите, что данные виды вельвета потребуют определенных навыков.

Дизайнерские легкие пальто иногда шьют из непальтовой материи, например шелка. Его также можно заменить искусственным шелком, что будет гораздо дешевле.

Синтетические и смесовые пальтовые ткани - чем они лучше?

При изготовлении искусственных и смесовых пальтовых тканей используют полиэстер и эластан (лайкру). Последняя делает их эластичными и несминаемыми, а полиэфирные волокна обеспечивают прочность, мягкость, податливость к драпировкам и стойкость изначальной формы.

Синтетические волокна быстро сохнут, не нуждаются в глажке, легко чистятся и они очень мало весят при тех же теплоизоляционных свойствах.

В отличие от шерсти (а также кожи, каракуля, меха и т.д.) синтетика не боится моли и клещей.

Есть и недостатки: она может электризоваться и в чистом виде не подходит для сильных морозов. Проблему можно решить, подбив пальто высокоэффективным синтетическим утеплителем (PrimaLoft, Thermolite).

Наиболее рациональное решение - покупка смесовой материи для пальто. Такой вещи не будет износу, а ее внешний вид и через 10 лет останется неизменным. 

®

Общество

Новости

Сумской борец стал бронзовым в Харькове
Сегодня 14:12
В Сумах 20 школьников будут получать по 350 грн от мэра
Сегодня 14:02
На Сумщине полицейские изъяли самопал (фото)
Сегодня 13:47
Что ждать сумчанам от погоды на выходных?
Сегодня 13:28
Сумчанка наехала на припаркованное авто и поехала дальше
Сегодня 13:24
На Сумщине работники пикетируют сахарный завод из-за невыплаченной зарплаты
Сегодня 13:20
Сумские патрульные обнаружили злостного неплательщика алиментов
Сегодня 12:46
Деркач: Создание шести госпитальных округов в Сумской - это победа здравого смысла
Сегодня 12:25
В Тростянце ищут директора музейного центра
Сегодня 12:24
Романтическая прогулка для сумчан закончилась в отделении полиции (видео)
Сегодня 12:10
Родителей, убивших собственную 4-летнюю дочь, оставили под стражей
Сегодня 11:35
В Сумской мэрии ищут причастных к трагедии в лифте-убийце на Супруна
Сегодня 11:00
view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
Вчера 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.