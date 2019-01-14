Ткани для пальто: натуральные, смешанные или синтетические - какие лучше? Выбирая основную ткань для пальто, нетрудно запутаться.

С одной стороны кажется, что для зимнего периода нет ничего лучше натуральной шерсти высшего качества: она превосходно сохраняет тепло, не колется. Есть виды шерсти, не впитывающие пот. Пальто из такого натурального материала будет носким и долговечным, но дорогим. И потребует особых условий хранения, чистки. Кроме того, в дождь или по мокрому снегу в пальто из натуральной шерсти не походишь - оно быстро впитает в себя влагу, станет тяжелым и может утратить форму.

Любая пальтовая ткань натурального происхождения требует к себе бережного отношения и соблюдения строгих правил эксплуатации. Чего не скажешь об искусственных аналогах: они также хорошо “греют” (то есть удерживают тепло тела за счет воздушных прослоек), но более практичные и дешевые. Вот почему все чаще люди выбирают качественные смесовые или синтетические материи.

Характеристики пальтовой ткани

Зимнее и демисезонное пальто должно быть достаточно плотным, но не тяжелым, непроницаемым для ветра, хорошо держать форму, не линять и не выгорать. Желательно, чтобы оно защищало не только от холода, но и от осадков, не мялось и легко чистилось.

Тип переплетения нитей бывает простым, мелкоузорчатым, жаккардовым, сложным двойным. Дополнительно материя может подвергаться водоотталкивающей и малоусадочной обработке, валянию и ворсованию.

Шерстяные, полушерстяные (смесовые) и хлопковые ткани

Из натуральных материалов самый популярный - шерсть (обычно с добавлением 2-8% капрона для прочности) и полушерстяные материи. Их плотность колеблется от 290 до 330 г/м ² (максимум 350, 450 и 600 г/м² соответственно для детских, женских и мужских пальто). Исключение составляет драп - он может достигать плотности 800 г/м². По составу и структуре шерстесодержащие пальтовые ткани делятся на такие виды:

• габардин (жесткий, не мнется);

• креп (используется, в основном, для женской одежды);

• букле (красивая мелкорельефная ткань, склонная растягиваться);

• драп;

• кашемир (очень дорогая ткань, но со временем, к сожалению, затирается);

• твид;

• диагональ;

• вигонь (из верблюжьей шерсти иногда с примесью хлопка);

• тонкосуконные материи;

• грубосуконные (для мужчин);

• двухсторонние и ткани-компаньоны - последний писк моды.

Достоинства шерсти были описаны выше. Но они зачастую относятся только к высококачественным и дорогостоящим образцам. Шерсть невысокого качества и колется, и запах пота впитывает. К недостаткам также можно отнести сложности в уходе и хранении (в изделии может завестись моль, клещи, под воздействием горячей воды шерсть легко теряет форму и “садится”).

В любом случае, полушерстяные материи, в составе которых есть синтетические волокна, обладают большей устойчивостью к износу, прочностью к разрыву и растяжению, лучше сохраняют форму, не рассыпаются в местах разрывов. Кроме того, они выпускаются в разнообразных дизайнах. Определяясь с покупкой, обратите внимание на поставщика Босфор-Текстиль, здесь на странице https://www.bosfor.ua/shop/boqule/ всегда хороший ассортимент данной материи.

Из х/б шьют летние и демисезонные пальто. Наиболее популярны молескин (плотный и ноский, но тяжелый текстиль) и вельвет (рубчик и корд). Если хотите шить самостоятельно, учтите, что данные виды вельвета потребуют определенных навыков.

Дизайнерские легкие пальто иногда шьют из непальтовой материи, например шелка. Его также можно заменить искусственным шелком, что будет гораздо дешевле.

Синтетические и смесовые пальтовые ткани - чем они лучше?

При изготовлении искусственных и смесовых пальтовых тканей используют полиэстер и эластан (лайкру). Последняя делает их эластичными и несминаемыми, а полиэфирные волокна обеспечивают прочность, мягкость, податливость к драпировкам и стойкость изначальной формы.

Синтетические волокна быстро сохнут, не нуждаются в глажке, легко чистятся и они очень мало весят при тех же теплоизоляционных свойствах.

В отличие от шерсти (а также кожи, каракуля, меха и т.д.) синтетика не боится моли и клещей.

Есть и недостатки: она может электризоваться и в чистом виде не подходит для сильных морозов. Проблему можно решить, подбив пальто высокоэффективным синтетическим утеплителем (PrimaLoft, Thermolite).

Наиболее рациональное решение - покупка смесовой материи для пальто. Такой вещи не будет износу, а ее внешний вид и через 10 лет останется неизменным.

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