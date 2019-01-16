"Порту" - "Белененсеш" — Чемпионат Португалии по футболу 30 января в Порту состоится центральный матч 19 тура чемпионата Португалии, в котором действующий чемпион Португалии будет принимать Белененсеш из Лиссабона. Игра состоится в 23:15 по киевскому времени на стадионе "Драгау".

Чемпион лидирует и в текущем чемпионате. После 18-ти туров "Драконы" имеют в своем активе 46 очков. На 5 пунктов они опережают своего злейшего врага - лиссабонскую Бенфику. Под руководством Сержиу Консейсау Порту в этом чемпионате одержал 16 побед, однажды сыграл вничью и 2 раза проиграл. У сине-белых лучшая разница мячей - 38:11. Белененсеш на данный момент находится на 5-м месте с 29 очками. На 9 очков "Синие из Рештелу" отстают от Спортинга, на очко опережают Виторию Гимараеш. В активе подопечных Нуно Оливейры 7 побед, 8 ничьих и 3 поражения. Разница мячей - 23:18.

Первый матч в истории между соперниками состоялся 20 января 1935 года в Лиссабоне на стадионе "Жозе Мануэль Соарес". Игра завершилась вничью 1:1. Всего в португальском чемпионате клубы провели между собой 155 матчей. Порту выиграл 86 раз, Белененсеш - 37. Еще 32 встречи завершились вничью. Разница мячей - 289:162 в пользу "Драконов".

Игра первого круга этого чемпионата состоялась 19 августа в Лиссабоне на Национальном стадионе. На 26-й минуте защитник гостей Диогу Лейте открыл счет. Спустя 20 минут Отавио удвоил результат. На 55-й минуте Фредди отквитал один мяч, а на 83-й Кейта сравнял счет. Но на последней минуте матча защитник "Драконов" Алекс Теллес установил окончательный результат: 2:3.

Болельщики, которых интересует футбол Португалии, знают, что в предыдущем туре Примейра-лиги Порту на выезде без труда одолел Шавиш 4:1. У "Драконов" отличился форвард Тикиньо Соарес, на счету которого хет-трик. Еще один гол в свои ворота забил защитник хозяев Нуно Андре Коэлью. Белененсеш дома сыграл вничью с Тонделой 2:2. У хозяев дважды отличился бразилец Энрике.

У Порту в текущем чемпионате задача одна - первое место. Поэтому, чтобы оторваться от Бенфики, очки нужны в каждом матче. Белененсеш борется за попадание в еврокубки. Но в предстоящем матче у гостей шансов, практически, нет. Порту выиграет, скорее всего, крупно. Белененсешу стоит надеяться на усталость "Драконов" после финального матча Кубка Лиги со Спортингом. Можно поставить на индивидуальный тотал Порту больше 3 мячей. БК Пари-Матч на это событие дает коэффициент 2,6. Еще один вероятный исход - фора Порту -2 (коэффициент - 1,93).

Прямую трансляцию матча Порту - Белененсеш можно посмотреть на португальском телеканале Sport TV 2.

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