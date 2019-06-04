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Сегодня 11:57137

Преимущества покупки б/у компьютера

Многообразие компьютерной техники, представленной на рынке, впечатляет. Столь же впечатляющими являются и цены на новое оборудование. Новый ПК от известного производителя по карману далеко не каждому пользователю.

Конечно, есть и бюджетная техника от неизвестных китайских производителей. Однако, ни о какой сертификации, соответствии стандартам и качестве сборки в этом случае речи нет. Поломки, не подлежащие ремонту, для таких компьютеров — обычное дело. Если вы не готовы расстаться с крупной суммой, гораздо разумнее приобрести б/у системный блок в Киеве.

Покупка подержанного компьютера: преимущества

  • Экономия денег. Бывший в употреблении гаджет обойдется значительно дешевле нового. При этом, если подойти к покупке ответственно, можно обзавестись, например, системным блоком HP 8200, который по рабочим качествам ничуть не уступает новому. Техника, которой пользовались хотя бы полчаса, теряет треть своей цены.

  • • Хорошее состояние гаджетов. Это, в первую очередь, касается специализированных компаний, занимающихся реализацией подержанных компьютеров. В продажу поступает только протестированная, абсолютно исправная продукция.

  • • Гарантия. Она нужна для создания у покупателей дополнительной уверенности в том, что техника прослужит достаточно долго. В продолжение гарантийного срока компания-продавец берет на себя все проблемы, связанные с диагностикой поломок и ремонтом ПК.

  • • Возможность купить технику в сборе. Не нужно тратить время на поиск к системному блоку монитора и клавиатуры. Все необходимо (даже мышь!) имеется в комплекте.

  • • Консультационная поддержка со стороны специалистов. Вне зависимости, какую модификацию ПК вы хотите купить (для рабочих задач, игры или работы с графикой), компетентные работники компании помогут с выбором, ознакомят с характеристиками различных моделей.

Кому подойдет подержанный гаджет

Покупка новой дорогостоящей продукции маститых фирм далеко не всегда оправдывает денежные вложения. Именно по этой причине люди все чаще присматриваются к компьютерам б/у. При условии, конечно, если они надежны и хорошего качества. Кому подойдет подобная покупка?

Во-первых, начинающим бизнесменам. Развитие дела требует значительных денежных вложений, поэтому тратить средства на новую компьютерную технику, как минимум, расточительно.

Во-вторых, это покупка дополнительного ПК. Если весь набор основной техники имеется, то тратиться еще на один новый компьютер бессмысленно.

В-третьих, техника б/у — идеальный вариант для не слишком требовательных пользователей. Например, для детей, которые лишь осваивают основы работы с ПК, или пожилых людей. 

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