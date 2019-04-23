Работа в Германии: ложь и правда о возможностях трудоустройства Германия – страна в Европе, которая с каждым годом привлекает все больше мигрантов из всего СНГ.

По состоянию на 2019 год около 150 тысяч граждан Украины, которые нашли и устроились на работу в Германии. За последние несколько лет, Германия поднялась на 3 место среди стран, которые украинцы выбирают для заработка. И это очень высокий результат, так как еще пару лет назад, трудоустроится украинцу в Германии было практически невозможно.

Сейчас же можно устроиться при наличии трудовой визы. Стоит отметить, что с помощью туристической или гостевой визы, устроиться на работу в Германии нельзя. К сожалению трудовую визу получить не так уж и просто, но это не означает, что это невозможно.

Работа в Германии для граждан Украины

Первым делом, что нужно сделать украинцу, который хочет уехать работать в Германию – нужно выучить немецкий язык. Поэтому если вы его не знаете, крайне рекомендуем пойти на курсы и получить, как минимум сертификат В2-уровня.

Далее вам нужно будет найти работодателя. Проще всего это сделать через сервисы вакансий. Например, можно использовать сайт Layboard, который является лучшим сервисом, для поиска работы за границей. Так что, если вам нужно работа в Германии, можете смело обращаться сюда.

Выбор вакансий достаточно широкий. Проще всего найти работу по технической специальности или строителю. Но также востребованы врачи, учителя и работники в IT-сфере. Но самыми востребованными являются инженеры и проектировщики. Также есть спрос на водителей, тем более в Германии левый руль, как и у нас, а не правый.

Также в Германии легко можно устроиться на сезонную работу, так как рабочий труд, никогда не будет лишним, зачастую это сбор урожая, ягод и овощей.

Есть ещё один вариант, как молодые люди до 23 лет, не знающие немецкий. Можно работать по программе - Au Pair. Если вкратце, это работа в семье. Парень или девушка приезжают жить в семью, в которой у них будет бесплатная еда, жилье, обучение немецкому языку и даже будут получать несколько сотен евро. Сама работа заключается в том, что нужно будет ухаживать за домом. Например, убираться, стирать, гладить, готовить, смотре треть за детьми и т.д. Такая программа длиться от 6 до 12 месяцев.

Если вы опытный специалист, у вас есть шанс получить синюю карту, которая позволяет работать в Германии. У вас может быть командировка, в таком случае работодатель или компания сама займется оформлением всех необходимых документов для получения синей карты.

Работа в Германии без знания немецкого языка

Всё больше наших граждан мигрирует работать в Германию, поскольку там самая высокая заработная плата в Европе. Сегодня можно найти работу даже без знания языка, поскольку работодатели хотят нанимать дешевую рабочую силу. Без знания языка можно устроиться работать сиделкой, работником на склад и т.д.

Почему люди мигрируют работать даже на низкооплачиваемые вакансии? Ответ крайне простой – средняя зарплата мигрантов в Германии составляет 1300 евро. Но если вы трудолюбив и готовы работать сверхурочно – это будет дополнительно оплачиваться, и можно будет заработать гораздо больше.

Что нужно для работы в Германии

Если украинец хочет стать легальным рабочим в этой стране, вам необходима рабочая виза. Оформление и срок изготовления такой визы в среднем занимает месяц. С ее помощью трудоустройство будет легальным и безопасным.

Либо наличие синей карты, которую можно получить если вы востребованный и опытный специалист в какой-то определенной сфере.

®