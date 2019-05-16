Работа в Венгрии: какие сложности ожидают украинцев После того как в Украине был введен безвизовый режим, люди, проживающие на территории Украины, получили возможность найти себе работу в Венгрии по безвизу.

Единственное, что необходимо сделать – получить новый документ, а именно украинский биометрический паспорт, тогда Европа будет для вас открыта.

По статистике эта страна занимает второе место после Польши по популярности в трудоустройстве среди украинцев, россиян и белорусов. И это не удивительно, поскольку здесь хорошие условия труда и достойная заработная плата.

Трудоустройство в Венгрии

Будапешт – столица Венгрии, сюда приезжает огромное количество туристов, из-за чего местные жители выучили английский язык. А это, в свою очередь, помогает соискателям найти здесь работу, без знания венгерского языка, который довольно сложный.

Наиболее популярные вакансии в Венгрии по состоянию на 2019 год, следующие:

• работники в ресторанном и отельном бизнесе

• программисты

• рабочие в сфере менеджмента и управления персоналом

• операторы в контакт-центрах

• рабочий в сельском хозяйстве

• разнорабочие на стройке

Есть большое количество вакансий таких как, уборка дома, автомойщики, няня и другие. Но проблема в большой конкуренции, так как это не сложная работа и для неё достаточно одного желания работать. Не нужен ни опыт, ни специальные умения или знания.

Если вас интересует работа в Венгрии, переходите на сайт Layboard. Это бесплатный сервис, где работодатели со всех стран размещают свободные вакансии для иностранных жителей. Здесь вы сможете найти честного работодателя и официальную работу.

В этой стране довольно сложно найти хорошую работу жителям стран СНГ, так как все хорошие должности заняты самыми венграм. Однако хороший специалист с опытом работы всегда найдёт здесь работу, а если он ещё будет знать венгерский язык, тогда он будет находкой для любого работодателя.

Зарплата в Венгрии

Сложно сказать, что в Венгрии уровень оклада высокий, однако Украина точно отстаёт в этом плане. Польша и Венгрия очень похожи, зарплаты здесь практически одинаковы. Однако работодатели это компенсируют хорошими бонусами, такими как: бесплатное проживание, питание, оплачиваемые курсы обучения венгерского языка, оплата лечения и т.д.

Средний заработок у местных жителей, в зависимости от сферы деятельности колеблется между 850 и 1250 евро в месяц. Украинец или гражданин другой страны получает меньше, порядка 450-550 евро в месяц. Но это с учётом того, что у вас будет бесплатное проживание и питание, что есть большим плюсом, так как в Венгрии дорогие продукты питания и коммунальные платежи, на которые в месяц уходит порядка 400 евро.

Сложности, с которыми можно столкнуться

Поначалу очень сложно, однако после того как вы адаптируетесь к новой стране и работе будет намного проще. Лучше всего выбирать работу с возможностью роста по карьерной лестнице, это будет дополнительная мотивация оставаться и работать в Венгрии. И тогда вы сможете получать зарплату как у венгра, а может даже больше.

Рекомендуем, не принимать импульсивные решения, бросать свой дом, друзей и родителей. Для начала стоит всё рационально взвесить, а только потом принимать решение. Если вы точно решили, что хотите работать в Венгрии, ищите только надёжных работодателей, например, через сайт Layboard. Старайтесь искать официальное трудоустройство, так меньше шансов попасть на мошенников, которые не выплачивают деньги своим рабочим.

Желательно знать хотя бы на минимальном уровне английский язык, а ещё лучше сразу венгерский, это очень упростит миграционный контроль, жизнь и поиск работы в этой стране.

®