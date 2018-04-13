Распространенные ошибки в планировке интерьера гостиной Гостиная – лицо дома, которому стараются придать максимально привлекательный внешний вид. Но в погоне за красотой люди нередко забывают о практичности, что приводит к тому, что помещение оказывается неудобным и производит совсем не тот эффект, который закладывали в его концепцию.

Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускают люди при непрофессиональной планировке интерьера.

Нерациональное размещение TV-зоны

В большинстве гостиных сегодня вешают плазму для совместного просмотра фильмов и передач всей семьей. Выбирая для нее стену, учитывайте следующие моменты:

• вся мебель гостиной будет размещаться напротив телевизора; оцените, насколько удобными останутся проходы и доступ к другим объектам;

• планируйте расстановку диванов и кресел так, чтобы сохранить всем оптимальное расстояние до экрана;

• не вешайте плазму напротив окна, так как оно будет давать блики, мешающие комфортному просмотру.

Эти и другие нюансы хорошо знакомы специалистам из студии partner-design.com.ua/dizayn-interera.

Неправильная обивка мягкой мебели

Диваны и кресла стоит выбирать не только по внешнему виду, но и с учетом эксплуатационных характеристик обивки. При выборе мягкой мебели всегда спрашивайте об особенностях ухода у продавцов, а также не забывайте, что:

• натуральная кожа не настолько универсальна, как многие думают – ей необходимо обеспечить надлежащий уход и подходящие условия эксплуатации;

• велюр и бархат роскошно смотрятся, но отличаются низкой износостойкостью и не подходят для повседневного использования;

• не стоит выбирать мебель в самых актуальных оттенках сезона, если вы не планируете ежегодно менять обивку – они очень быстро теряют актуальность.

Самым практичным вариантом остается плотный текстиль. Причем не стоит бояться светлых оттенков – купите специальную грязеотталкивающую пропитку, и вашим диванам будут не страшны любые гости.

Перегруженный интерьер

Многие стараются выставить в гостиной максимум декора: вазы, рамки с фотографиями, статуэтки и сувениры с путешествий, картины... Это сильно загромождает пространство, рассеивает внимание и будет мешать расслабляться не только вашим гостям, но и вам. Также не перестарайтесь с количеством мебели и присутствующими в интерьере оттенками, узорами. Помните, что гостиная – это не музей вашей семьи, а место, где комфортно проводить время за общением.

®