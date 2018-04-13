Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускают люди при непрофессиональной планировке интерьера.
В большинстве гостиных сегодня вешают плазму для совместного просмотра фильмов и передач всей семьей. Выбирая для нее стену, учитывайте следующие моменты:
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• вся мебель гостиной будет размещаться напротив телевизора; оцените, насколько удобными останутся проходы и доступ к другим объектам;
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• планируйте расстановку диванов и кресел так, чтобы сохранить всем оптимальное расстояние до экрана;
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• не вешайте плазму напротив окна, так как оно будет давать блики, мешающие комфортному просмотру.
Эти и другие нюансы хорошо знакомы специалистам из студии partner-design.com.ua/dizayn-interera.
Диваны и кресла стоит выбирать не только по внешнему виду, но и с учетом эксплуатационных характеристик обивки. При выборе мягкой мебели всегда спрашивайте об особенностях ухода у продавцов, а также не забывайте, что:
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• натуральная кожа не настолько универсальна, как многие думают – ей необходимо обеспечить надлежащий уход и подходящие условия эксплуатации;
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• велюр и бархат роскошно смотрятся, но отличаются низкой износостойкостью и не подходят для повседневного использования;
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• не стоит выбирать мебель в самых актуальных оттенках сезона, если вы не планируете ежегодно менять обивку – они очень быстро теряют актуальность.
Самым практичным вариантом остается плотный текстиль. Причем не стоит бояться светлых оттенков – купите специальную грязеотталкивающую пропитку, и вашим диванам будут не страшны любые гости.
Многие стараются выставить в гостиной максимум декора: вазы, рамки с фотографиями, статуэтки и сувениры с путешествий, картины... Это сильно загромождает пространство, рассеивает внимание и будет мешать расслабляться не только вашим гостям, но и вам. Также не перестарайтесь с количеством мебели и присутствующими в интерьере оттенками, узорами. Помните, что гостиная – это не музей вашей семьи, а место, где комфортно проводить время за общением.
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