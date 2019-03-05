Разница между внешними и интерьерными светодиодными экранами Как правильно выбрать светодиодный экран? Основные отличия внутренних и внешних экранов.

Целью любой рекламы является привлечение клиентов. Из большого разнообразия способов рекламы товаров и услуг большую популярность набирают уличные рекламные светодиодные экраны и бегущие строки. Данные конструкции имеют большие преимущества перед другими видами рекламы. В частности, их видно на большом расстоянии даже в ночное время. Стоимость таких экранов доступная, поэтому на улицах страны все чаще появляются именно такие рекламные носители.

Современные рекламные LED экраны активно используются именно благодаря высокой яркости и контрастности рисунка, который отлично виднеется в любое время суток.

Продажей светодиодных экранов занимается компания РСТ, расположенная по адресу https://ukr-svetodiod.com.ua/. В ассортименте рекламные носители разных размеров, разрешения и типа. Цена за квадратный метр разная в зависимости от выбранной конструкции и расстояния комфортного просмотра.

Типы светодиодных экранов

Экраны подразделяются на виды в зависимости от характеристик и места монтажа. Например, есть внутренний led экран, монтируемый внутри помещения. Его изготавливают по SMD технологии. Диод красного, синего, зеленого свечения устанавливают в едином пикселе, который впаивают прямо в проводящую подложку. Такие изделия передают 16,7 млн оттенков. Пиксели располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга. Чем меньше расстояние между светодиодными элементами, тем лучше качество рисунка.

Такие конструкции отличаются следующими особенностями:

• класс защиты IP43;

• эксплуатация в положительном диапазоне температур;

• им не нужно обладать высокой яркостью.

Угол обзора светодиодного экрана интерьерного не намного меньше, чем у внешних типов. Такие конструкции рассчитаны на использование только в помещениях с нормальной влажностью и температурой в пределах от 0 до +50 градусов Цельсия.

Внешний светодиодный экран используется для монтажа на улице. Конструкция делается из материалов устойчивых к воздействию природных факторов. Также она выдерживает механические воздействия. Благодаря специальной технологии экран виден даже на большом расстоянии. Экстерьерные экраны существенно ярче интерьерных, практически в 2-3 раза, снабжены фильтрами, которые делают заметным изображение даже, когда яркие солнечные лучи падают на конструкцию. Углы обзора большей части уличных рекламных носителей в отрезках 120 −140 градусов по горизонтали и по вертикали. Экстерьерные варианты бывают больших размеров. Распространение получают дисплеи частично или полностью закрывающие фасады зданий.

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