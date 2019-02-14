Разновидности универсальных растворов для линз Подобрать контактные линзы перестало быть проблемой, также, как и выбор всех необходимых аксессуаров и средств по уходу.

Рейтинг растворов для линз позволяет выбрать лучший состав для ежедневной чистки МКЛ плановой замены. Если раньше для каждой функции необходимо было иметь отдельный состав, то теперь в продаже появились многофункциональные растворы. Они соединяют в себе очистку линз от белковых, жировых отложений, остатков слезной секреции, дезинфекцию, восполнение уровня влаги и правильное хранение в ночное время суток. Однако и на этом производители не остановились, а разработали ещё целую серию различных универсальных средств для контактных линз. И сейчас мы подробнее о них узнаем.

Какими могут быть средства по уходу за МКЛ?

• Для чувствительных глаз. Этот раствор имеет специальный состав, который не вызывает аллергических реакций и раздражений. Наличие особых компонентов в дополнении к основному составу пропитывает линзу и успокаивает роговицу глаза при ношении. Надевать и снимать МКЛ после обработки таким типом растворов намного легче и приятнее.

• Для пациентов с сухостью глаз. У людей с синдромом сухого глаза часто возникают неприятные симптомы жжения, раздражения, ощущения инородного предмета. Справиться с этой проблемой помогает специальный состав, который насыщает линзы большим количеством влаги. Такие офтальмологические устройства очень комфортно носить, но может возникнуть проблема с поступлением кислорода, потому термин эксплуатации лучше сократить до 10 часов в день.

• Без механической очистки. Обычные универсальные растворы хорошо очищают линзы, но всё равно периодически их следует домывать руками. Специальный состав этого раствора не требует вмешательства в процесс подготовки МКЛ к ношению, а потому риск занести инфекцию или воспаление снижается к минимуму.

Растворы для линз имеет множество наименований, но выбрать среди них лучший поможет только лечащий врач офтальмолог. Доктор подберёт состав, который будет идеально подходить к индивидуальным потребностям организма, а также к используемым контактным линзам.

Переходить от одной торговой марки многофункционального раствора к другой без предварительной консультации со специалистом не рекомендуется, так как неправильное средство может негативно повлиять на самочувствие и эффективность МКЛ.

Контактные линзы – корректирующие изделие, которое напрямую зависит от качества ухода, подходите ответственно к выбору универсального раствора!

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