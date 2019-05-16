Мир

admin
admin
Сегодня 12:31113

Рецепт хліба в хлібопічці

Хлібопічка - незамінна помічниця на кухні, допоможе не тільки випікати смачний хліб, а й корисний у всіх сенсах, адже ви завжди знаєте, якої якості продукти йдуть на нього.

Пропонуємо вам простий рецепт хліба в хлібопічці для випікання житнього і білого борошняного виробу.

Житній хліб в хлібопічці

Житній хліб смачний і поживний, часто є рекомендованим дієтологами через свою низьку калорійність і швидку засвоюваність. Якщо ви віддаєте перевагу такому хлібу, то ось список інгредієнтів, які вам знадобляться:

  • • 1 чайна ложка сухих дріжджів.

  • • 200 гр просіяного, житнього борошна.

  • • 200 гр просіяного, пшеничного борошна вищого сорту.

  • • 1 чайна ложка солі.

  • • 1 столова ложка соняшникової олії.

  • • 1 столова ложка цукру.

  • • 250 теплої води (не окропу).

У ємність для випікання з-під хлібопічки висипаємо інгредієнти в такому порядку: спочатку тепла вода, цукор, сіль, обидва види борошна, олія, дріжджі. Після закидання кожного продукту, перемішуйте суміш. Готове тісто в контейнері встановлюємо в хлібопічку і вибираємо режим "Французький хліб", якщо у вас немає такого режиму, то виберіть основний, який використовуєте для випікання. За обсягом встановіть 750 гр, а ступінь прожарювання скоринки - середня. Натисніть кнопку "Старт", приблизно через 3 години хліб буде готовий.

Під час випікання не відчиняйте кришку хлібопічки, інакше корочка опаде. Для того, щоб хліб вийшов ще більш пишнішим, воду можна замінити на сироватку, а якщо любите присмак висівок, то додайте 1 столову ложку. Виникло питання, навіщо в житній хліб додавати пшеничне борошно? Без нього у вас не вийде пористий м'якуш, житнє тісто має властивість сильно розтікатися, тому зазвичай житнє борошно додають в рівних пропорціях з пшеничним. В результаті у вас вийде запашний, м'який, житній хліб з хрусткою скоринкою.

Рецепт швидкого білого хліба в хлібопічці

Хліб за класичним рецептом з пшеничного борошна вищого ґатунку, для якого не потрібно багато часу виходить м'яким, пахучим і шалено смачним. Щоб його спекти таким, то вам знадобляться такі інгредієнти:

  • • Трохи молока будь-якої жирності - 125 мл.

  • • Тепла вода - 275 мл.

  • • Соняшникова олія - 2 столові ложки.

  • • Сіль - 2 ст. ложки.

  • • Цукор - 1.5 ст.ложки.

  • • Сухі дріжджі - 4 чайні ложки.

  • • Пшеничне борошно - 650 гр.

Засипати продукти в контейнер бажано в такому порядку: вода, молоко, масло, сіль, цукор, борошно і дріжджі. Засипаючи новий продукт, перемішуйте отриману суміш. Якщо на хлібопічці є функція "Швидкий хліб", то виберіть саме цей режим. Залежно від потужності побутового приладу, час випікання близько 1 години 20 хв. Ця функція розрахована на хліб масою в 1 кг і з середньою ступінню прожарювання скоринки, якщо такого режиму немає, то ось вам дані для його підбору на вашій хлібопічці.

Натиснувши старт, хлібопічка сама почне замішувати тісто і випікати його. Приблизно через півтори години, вона відключиться і хліб можна діставати. Це дуже простий рецепт борошняного виробу, для которого вам не знадобляться якісь навички, але смак самого хліба буде в кілька разів краще, ніж у магазинного.

Рецепт хліба на кефірі в хлібопічці

Кефір робить хліб ще більш ніжним і з приємним післясмаком. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • • 550 гр. пшеничного, просіяного борошна вищого сорту.

  • • 1.5 чайної ложки сухих дріжджів.

  • • 1.5 ст.ложки олії соняшникової.

  • • 20 гр - масла вершкового.

  • • Яйце - 1 шт.

  • • Сільі - 1.5 ч. Ложки.

  • • Цукор - 1.5 столові ложки.

  • • Кефір будь-який - 300 гр.

Розігрійте кефір з яйцем до 37 градусів і влийте в ківш від хлібопічки, туди ж додайте розтоплене вершкове масло разом з соняшниковою олією. Тепер можна додати й інші інгредієнти. Для випікання виберіть основний режим. Наведений рецепт розрахований на буханку хліба в 900 гр, тому якщо виникли проблеми з режимом, то орієнтуйтеся на таку вагу і корочку середнього прожарювання. 

®

Общество
view counter

Новости

В Сумах продолжается прием документов на выплату помощи многодетным семьям
Сегодня 14:52
Сумские пограничники обнаружили автомобиль в розыске
Сегодня 14:43
Президент Украины может приехать на Сумщину в конце августа
Сегодня 14:32
Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю
Сегодня 14:19
Жительница Шостки за полгода так и не дождалась заказанного через Интернет товара
Сегодня 14:17
В Сумах будут судить вора благотворительных средств из храмов
Сегодня 14:15
Бурынские полицейские разыскали «вагонного» вора
Сегодня 13:33
На Сумщину приехал замминистра по делам ветеранов
Сегодня 13:02
В Конотопском лесхозе открыли музей леса
Сегодня 12:59
Больше сотни зарегистрированных на ВНО по английскому не явились на тестирование (видео)
Сегодня 12:34
В Сумах несколько районов останутся без воды
Сегодня 12:20
Гандболисты СумГУ - бронзовые призеры Студенческой лиги Украины
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.