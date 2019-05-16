Рецепт хліба в хлібопічці Хлібопічка - незамінна помічниця на кухні, допоможе не тільки випікати смачний хліб, а й корисний у всіх сенсах, адже ви завжди знаєте, якої якості продукти йдуть на нього.

Пропонуємо вам простий рецепт хліба в хлібопічці для випікання житнього і білого борошняного виробу.

Житній хліб в хлібопічці

Житній хліб смачний і поживний, часто є рекомендованим дієтологами через свою низьку калорійність і швидку засвоюваність. Якщо ви віддаєте перевагу такому хлібу, то ось список інгредієнтів, які вам знадобляться:

• 1 чайна ложка сухих дріжджів.

• 200 гр просіяного, житнього борошна.

• 200 гр просіяного, пшеничного борошна вищого сорту.

• 1 чайна ложка солі.

• 1 столова ложка соняшникової олії.

• 1 столова ложка цукру.

• 250 теплої води (не окропу).

У ємність для випікання з-під хлібопічки висипаємо інгредієнти в такому порядку: спочатку тепла вода, цукор, сіль, обидва види борошна, олія, дріжджі. Після закидання кожного продукту, перемішуйте суміш. Готове тісто в контейнері встановлюємо в хлібопічку і вибираємо режим "Французький хліб", якщо у вас немає такого режиму, то виберіть основний, який використовуєте для випікання. За обсягом встановіть 750 гр, а ступінь прожарювання скоринки - середня. Натисніть кнопку "Старт", приблизно через 3 години хліб буде готовий.

Під час випікання не відчиняйте кришку хлібопічки, інакше корочка опаде. Для того, щоб хліб вийшов ще більш пишнішим, воду можна замінити на сироватку, а якщо любите присмак висівок, то додайте 1 столову ложку. Виникло питання, навіщо в житній хліб додавати пшеничне борошно? Без нього у вас не вийде пористий м'якуш, житнє тісто має властивість сильно розтікатися, тому зазвичай житнє борошно додають в рівних пропорціях з пшеничним. В результаті у вас вийде запашний, м'який, житній хліб з хрусткою скоринкою.

Рецепт швидкого білого хліба в хлібопічці

Хліб за класичним рецептом з пшеничного борошна вищого ґатунку, для якого не потрібно багато часу виходить м'яким, пахучим і шалено смачним. Щоб його спекти таким, то вам знадобляться такі інгредієнти:

• Трохи молока будь-якої жирності - 125 мл.

• Тепла вода - 275 мл.

• Соняшникова олія - 2 столові ложки.

• Сіль - 2 ст. ложки.

• Цукор - 1.5 ст.ложки.

• Сухі дріжджі - 4 чайні ложки.

• Пшеничне борошно - 650 гр.

Засипати продукти в контейнер бажано в такому порядку: вода, молоко, масло, сіль, цукор, борошно і дріжджі. Засипаючи новий продукт, перемішуйте отриману суміш. Якщо на хлібопічці є функція "Швидкий хліб", то виберіть саме цей режим. Залежно від потужності побутового приладу, час випікання близько 1 години 20 хв. Ця функція розрахована на хліб масою в 1 кг і з середньою ступінню прожарювання скоринки, якщо такого режиму немає, то ось вам дані для його підбору на вашій хлібопічці.

Натиснувши старт, хлібопічка сама почне замішувати тісто і випікати його. Приблизно через півтори години, вона відключиться і хліб можна діставати. Це дуже простий рецепт борошняного виробу, для которого вам не знадобляться якісь навички, але смак самого хліба буде в кілька разів краще, ніж у магазинного.

Рецепт хліба на кефірі в хлібопічці

Кефір робить хліб ще більш ніжним і з приємним післясмаком. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

• 550 гр. пшеничного, просіяного борошна вищого сорту.

• 1.5 чайної ложки сухих дріжджів.

• 1.5 ст.ложки олії соняшникової.

• 20 гр - масла вершкового.

• Яйце - 1 шт.

• Сільі - 1.5 ч. Ложки.

• Цукор - 1.5 столові ложки.

• Кефір будь-який - 300 гр.

Розігрійте кефір з яйцем до 37 градусів і влийте в ківш від хлібопічки, туди ж додайте розтоплене вершкове масло разом з соняшниковою олією. Тепер можна додати й інші інгредієнти. Для випікання виберіть основний режим. Наведений рецепт розрахований на буханку хліба в 900 гр, тому якщо виникли проблеми з режимом, то орієнтуйтеся на таку вагу і корочку середнього прожарювання.

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