RESIDENT Concept House — жилой комплекс бизнес-класса в сердце столицы

ЖК RESIDENT находится в самом сердце столицы, на ул. Владимирской, 86-А. Среди сильных сторон проекта стоит отметить следующие:
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• Выразительная архитектура, гармонирующая с общим стилем застройки района.
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• Выгодное расположение на пересечении важнейших транспортных артерий города — отсюда легко доехать в любую точку Киева. А по центру города можно перемещаться пешком.
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• Надежный застройщик. Строительством RESIDENT Concept House занимается компания SAGA Development, известная такими яркими проектами в американском стиле, как NEW YORK Concept House и CHICAGO Central House.
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• Прочная конструкция, возведенная по монолитно-каркасной технологии.
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• Утепление стен минеральной ватой.
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• Современная система охраны.
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• Насыщенная инфраструктура района — все, что необходимо, находится на расстоянии вытянутой руки.
Жилой комплекс клубного типа в котором будет всего 63 квартиры. Покупатели могут выбрать оптимальный вариант квартиры в жилом комплексе Резидент — на одну, две, три или четыре комнаты.
У жильцов есть возможность свободно вносить коррективы в планировку жилья на этапе строительства. Даже в небольших квартирах предусмотрены лоджии. Благодаря панорамным окнам во всех квартирах жилого комплекса будет достаточно естественного освещения.
На крышах 5-, 9- и 10-этажных секций планируются открытые террасы с древесно-кустарными насаждениями.
Застройщик с большим вниманием подходит не только к планировке квартир, но и к оформлению общественных пространств и благоустройству придомовой территории. Холл дома будет украшен произведениями современного искусства. Перед входом предусмотрено озеленение — обустройство цветников и клумб.
Общение с управляющей компанией ATMOSFERA будет максимально автоматизированным. О всех бытовых вопросах, требующих оперативного вмешательства, можно будет сообщать с помощью мобильного приложения.
Чтобы узнать более подробную информацию, касающуюся жилого комплекса RESIDENT Concept House, обратитесь в отдел продаж — менеджеры ответят на все вопросы, которые вас интересуют.
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