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RESIDENT Concept House — жилой комплекс бизнес-класса в сердце столицы

Жилой комплекс бизнес-класса RESIDENT Concept House дает возможность жить в центре города и добираться до важных культурных, развлекательных или бизнес-локаций в течение 10 минут. Этот проект — оптимальное решение для тех, кто стремится оставаться в гуще событий, не жертвуя комфортом и приватностью.

Что важно знать о ЖК RESIDENT Concept House

ЖК RESIDENT находится в самом сердце столицы, на ул. Владимирской, 86-А. Среди сильных сторон проекта стоит отметить следующие:

  • • Выразительная архитектура, гармонирующая с общим стилем застройки района.

  • • Выгодное расположение на пересечении важнейших транспортных артерий города — отсюда легко доехать в любую точку Киева. А по центру города можно перемещаться пешком.

  • • Надежный застройщик. Строительством RESIDENT Concept House занимается компания SAGA Development, известная такими яркими проектами в американском стиле, как NEW YORK Concept House и CHICAGO Central House.

  • • Прочная конструкция, возведенная по монолитно-каркасной технологии.

  • • Утепление стен минеральной ватой.

  • • Современная система охраны.

  • • Насыщенная инфраструктура района — все, что необходимо, находится на расстоянии вытянутой руки.

Варианты квартир в ЖК RESIDENT

Жилой комплекс клубного типа в котором будет всего 63 квартиры. Покупатели могут выбрать оптимальный вариант квартиры в жилом комплексе Резидент — на одну, две, три или четыре комнаты.

У жильцов есть возможность свободно вносить коррективы в планировку жилья на этапе строительства. Даже в небольших квартирах предусмотрены лоджии. Благодаря панорамным окнам во всех квартирах жилого комплекса будет достаточно естественного освещения.

На крышах 5-, 9- и 10-этажных секций планируются открытые террасы с древесно-кустарными насаждениями.

Все для вашего комфорта

Застройщик с большим вниманием подходит не только к планировке квартир, но и к оформлению общественных пространств и благоустройству придомовой территории. Холл дома будет украшен произведениями современного искусства. Перед входом предусмотрено озеленение — обустройство цветников и клумб.

Общение с управляющей компанией ATMOSFERA будет максимально автоматизированным. О всех бытовых вопросах, требующих оперативного вмешательства, можно будет сообщать с помощью мобильного приложения.

Чтобы узнать более подробную информацию, касающуюся жилого комплекса RESIDENT Concept House, обратитесь в отдел продаж — менеджеры ответят на все вопросы, которые вас интересуют. 

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