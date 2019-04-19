Ритуальные товары для организации похорон: как выгодно их покупать?

Помимо заказа разных ритуальных услуг нужно побеспокоиться и про покупку различных атрибутов, без которых не состоится погребение.
Покупка ритуальных принадлежностей на похороны
Что понадобится купить в первую очередь, когда семью постигла такая трагедия как смерть родственника? Самый важный предмет на похоронах - это гроб. Его надо выбирать по нескольким критериям:
- правильная форма;
- соответствующие габариты;
- верно подобранный материал изготовления.
Но при этом не стоит забывать еще про один важный момент: надо правильно подбирать модель гроба, если вместо традиционных похорон будет совершаться кремация.
На самом деле для совершения ритуала погребения понадобятся разные принадлежности, которые надо знать, где покупать:
1. Гроб нужных размеров и формы.
2. Венки из искусственных или живых цветов.
3. Деревянный крест, временно устанавливаемый на могилу.
4. Фоторамка и именная табличка.
Но если речь идет про похороны православного христианина, на церемонии отпевания понадобятся и некоторые религиозные атрибуты. Например, это касается икон и подсвечников. Да и ритуальное покрывало также обязательно понадобится.
Где покупать ритуальные принадлежности?
При организации похорон придется выполнить очень много разной работы. Не всегда все ритуальные принадлежности удастся приобрести в одном месте. Это означает, что придется много времени терять на поездки по Москве. Большую проблему составляет и то, что стоимость этих атрибутов в разных местах может существенно отличаться. Если семья, где случилась трагедия, хочет сэкономить как время, так и деньги, она должна иметь дело только с сервисом shop.ritual.ru. Почему это так важно?
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