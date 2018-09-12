Роботы-игрушки для детей Роботы-игрушки – это то, что по-настоящему интересует и увлекает современных детей, да и родителей тоже.

Роботы-игрушки спешат на помощь

Современные магазины предлагают очень широкий ассортимент учебных пособий, умных развивающих моделей и конструкторов, как для школьников среднего и старшего и среднего возраста, так для самых маленьких. Сегодня игрушки – это не просто уменьшенные макеты вещей из мира взрослых. Это настоящие друзья, которые могут помочь ребенку сделать первые шаги в мир современной науки и техники.

Передовые технологии кардинально изменили мир детских развлечений. Традиционные плюшевые зверушки, куклы, машинки, кубики уступают место удивительным устройствам, которые к тому же «умнеют» год от года. Роботы-игрушки – это то, что по-настоящему интересует и увлекает современных детей, да и родителей тоже.

В этом нет ничего неожиданного, ведь робототехника на сегодня – одно из самых перспективных и бурно развивающихся направлений современной цивилизации, а дети, как известно, очень любознательны и быстро осваивают все новое и передовое. Интернет магазин toys4brain.com.ua очень внимательно следит за всеми новинками, которые появляются на рынке и старается предложить клиентам максимально широкий выбор интеллектуальных развивающих игрушек, которые, к тому же, способны заменить десятки других традиционных пособий и конструкторов.

Умные игрушки для детей и взрослых

В ассортименте практически каждого онлайн-магазина с развивающими играми и пособиями вы обязательно найдете множество роботов-игрушек. Это то, что неизменно вызывает повышенный интерес. Особое место занимают конструкторы для самостоятельной сборки. Обычно они условно состоят из двух частей: деталей для сборки корпуса и узлов устройства (это может быть робот-андроид, супергерой, динозавр, автомобиль, экскаватор и многое другое), а также электронной начинки, которая включает электромоторы, сигнальные огни, динамики, электронные платы, пульт дистанционного управления и т.п.

Следует отметить, что производители стараются максимально упростить процесс сборки, поэтому для запуска игрушек вам не понадобится паяльник и другие инструменты. Элементы электронных схем соединяются с помощью удобных и безопасных коннекторов. Еще одна интересная особенность, свойственная современным роботам-игрушкам – использование альтернативных источников энергии. Это может быть солнечная батарея, энергия соленой воды в собираемых самостоятельно гальванических элементах, энергия сжатого воздуха, или энергия ветра.

Роботы – первые шаги в настоящую науку

Умные модели для сборки, а также готовые игрушки-роботы только на первый взгляд могут показаться чем-то несерьезным. На самом деле это механизмы, работа которых основывается на тех же принципах и законах, что и функционал больших серьезных агрегатов – промышленных роботов, систем автоматики, автомобилей, самолетов и т.п. Если ребенок с юных лет научится разбираться в том, как устроены окружающие его приборы и машины, пусть даже и не совсем настоящие, тем проще ему будет в будущем сделать осознанный выбор и стать профессиональным инженером или программистом.

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