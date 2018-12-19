Сфера ритуальных услуг и возможности ритуальных служб В каждой семье рано или поздно может случится непоправимое горе, которое заключается в скоропостижной гибели или смерти близкого человека.

В этот самый сложный жизненный момент, родственники усопшего должны собрать все силы в кулак и организовать достойные похороны. Тем более, что сегодня существует огромное количество служб, готовых самым лучшим образом организовать траурную церемонию. Однако выбирая похоронное агентство, специалисты рекомендуют обращать внимание на статус предприятия, который может быть официальным или неофициальным.

Сотрудничая с официальным ритуальным агентством, клиент имеет возможность испытать на себе целый ряд преимуществ, которые выражены в доступной всегда контролируемой цене услуг и высоком качестве их выполнения. Более того, государственные службы всегда предоставляют льготные пособия незащищенным слоям населения. Что касается неофициальных ритуальных служб, то здесь нет никакой гарантии того, что вы получите качественную услугу. К тому же, их стоимость достаточно высока и не стабильна.

Рассмотрим перечень ритуальных услуг, которые востребованы среди современных клиентов:

• Документальное оформление и подписание бумаг;

• Продажа ритуальной атрибутики — кресты (деревянные и металлические), гробы (из натурального дерева, обычные, лаковые и др.), таблички, надгробные плиты, текстиль, цветы, венки, ленты и др.;

• Организация поминального обеда с выбором ресторана, кафе или столовой;

• Выбор места на кладбище или крематория;

• Аренда автотранспорта для перевозки людей и катафалка для транспортировки усопшего;

• Груз 200;

• Ведущий траурной церемонии.

Все перечисленные услуги можно заказать, как по отдельности, так и в комплексном наборе. При этом стоимость пакетов услуг зависят от их наполнения и качества атрибутики — базовый, стандарт VIP и др.

Эталон качества — государственная ритуальная служба Ritual.ru

Если вам необходима качественная организация траурной церемонии, тогда рекомендуем воспользоваться услугами официального похоронного агентства в Москве. С каждым днем локация компании расширяется. Опытные агенты службы всегда готовы выслушать клиента и выполнить работу максимально соответствующую его пожеланиям.

За 10 лет непрерывной работы агентство помогло организовать более 100 000 похоронных церемоний различного уровня, от классических мероприятий, то похорон VIP-класса. Специалисты компании готовы принимать клиентов не только в своем офисе, но и выезжать на дом к заказчику.

®