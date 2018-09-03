Що краще для відпочинку дитини: головні недоліки диванів та критерії їх вибору Усвідомлення того факту, вказуючого на те, що дитина уже виросла, приходить до батьків тоді, коли настає момент необхідності придбання малюкові нових меблів для відпочинку та сну.

Від того, яке буде обране ліжко або диван, залежить не тільки міцне здоров'я, самопочуття, а й настрій підростаючого покоління. Сьогодні дитячі меблі можна придбати в різних меблевих магазинах, де обов'язково є великий асортимент виробів, котрі забезпечують комфортний відпочинок для дітей.

Разом з цим мережа Інтернет налічує масу майданчиків, на один з яких можна потрапити за посиланням - ddn.ua/ua/dityachi-dyvany.html. На підставі цього можна прийти до висновку - український ринок пропонує великий список моделей дитячих диванів і ліжок, як вітчизняних, так і закордонних виробників. Це дозволяє знайти виріб різної цінової категорії.

Що обрати ліжко чи диван?

Велика кількість медиків рекомендує дітям спати/відпочивати на стандартних ліжках, хоча багато батьків віддають перевагу дитячим диванам. Це, з їх боку, вважається більш справедливим рішенням. По-перше, такі меблі виходять більш компактними, чим звичайне ліжко, оскільки в складеному положенні диван займає менше місця, звільняючи більше простору для дитячих ігор.

Також дитячі дивани вважаються безпечніші ліжок, адже в їх конструкції майже відсутні гострі кути, через які можна травмуватися. Крім цього, в більшості запропонованих ринком моделей, значна частина диванів має відсіки, куди можна сховати постільну білизну, а також різні непотрібні речі та іграшки малечі.

Недоліки диванів

Крім явних переваг дитячих диванів розглянемо ряд недоліків такого виду меблів:

1. Часті поломки механізму трансформації. У разі щоденного складання/розкладання дитячих меблів ця деталь часто ламається. До того ж саме розкладання м'яких виробів для малолітніх дітей є дуже виснажливим процесом.

2. Незаперечним фактом залишається те, що всі ліжка мають абсолютно рівне спальне місце. Багато моделей дитячих диванів таких характеристик не мають, що є причиною поганого сну і викривлення хребта дітей. Однак значна частина оновлених дитячих диванів, що виготовляються сучасними виробниками, з самого початку наділена ортопедичними характеристиками, тому вони нічим не поступаються ліжкам з якісними матрацами.

Роблячи висновок з отриманої інформації можна зрозуміти, який потрібно вибрати диван для дитини – на ньому мають бути відсутні гострі кути. Краще, якщо його основа буде виготовлена з якісних/натуральних матеріалів. До того ж меблі у кімнаті малечі повинні відрізнятися хорошою функціональністю. Обираючи меблі для власної дитини, потрібно враховувати багато нюансів, але це того варте.

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