Від того, яке буде обране ліжко або диван, залежить не тільки міцне здоров'я, самопочуття, а й настрій підростаючого покоління. Сьогодні дитячі меблі можна придбати в різних меблевих магазинах, де обов'язково є великий асортимент виробів, котрі забезпечують комфортний відпочинок для дітей.
Разом з цим мережа Інтернет налічує масу майданчиків, на один з яких можна потрапити за посиланням - ddn.ua/ua/dityachi-dyvany.html. На підставі цього можна прийти до висновку - український ринок пропонує великий список моделей дитячих диванів і ліжок, як вітчизняних, так і закордонних виробників. Це дозволяє знайти виріб різної цінової категорії.
Велика кількість медиків рекомендує дітям спати/відпочивати на стандартних ліжках, хоча багато батьків віддають перевагу дитячим диванам. Це, з їх боку, вважається більш справедливим рішенням. По-перше, такі меблі виходять більш компактними, чим звичайне ліжко, оскільки в складеному положенні диван займає менше місця, звільняючи більше простору для дитячих ігор.
Також дитячі дивани вважаються безпечніші ліжок, адже в їх конструкції майже відсутні гострі кути, через які можна травмуватися. Крім цього, в більшості запропонованих ринком моделей, значна частина диванів має відсіки, куди можна сховати постільну білизну, а також різні непотрібні речі та іграшки малечі.
Крім явних переваг дитячих диванів розглянемо ряд недоліків такого виду меблів:
1. Часті поломки механізму трансформації. У разі щоденного складання/розкладання дитячих меблів ця деталь часто ламається. До того ж саме розкладання м'яких виробів для малолітніх дітей є дуже виснажливим процесом.
2. Незаперечним фактом залишається те, що всі ліжка мають абсолютно рівне спальне місце. Багато моделей дитячих диванів таких характеристик не мають, що є причиною поганого сну і викривлення хребта дітей. Однак значна частина оновлених дитячих диванів, що виготовляються сучасними виробниками, з самого початку наділена ортопедичними характеристиками, тому вони нічим не поступаються ліжкам з якісними матрацами.
Роблячи висновок з отриманої інформації можна зрозуміти, який потрібно вибрати диван для дитини – на ньому мають бути відсутні гострі кути. Краще, якщо його основа буде виготовлена з якісних/натуральних матеріалів. До того ж меблі у кімнаті малечі повинні відрізнятися хорошою функціональністю. Обираючи меблі для власної дитини, потрібно враховувати багато нюансів, але це того варте.
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