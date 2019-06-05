Со скольки лет можно брать кредиты в МФО По закону и официальным правилам сервисов микрокредитования, брать кредиты можно с 18 лет, сразу после достижения совершеннолетия и полной дееспособности. Многие МФО позиционируют себя со стороны лояльного отношения к клиентам: они предлагают взять деньги на любые цели даже студентам, главное условие получения — совершеннолетие и наличие паспорта.

Некоторые сервисы действительно выдают средства на карту молодым людям, но значительно чаще, по негласному правилу, деньги без отказа могут получить клиенты возрастом 20-21 год. Считается, что в этом возрасте заемщики более осознанно подходят к оформлению кредитов, у них уже есть опыт и постоянный доход.

Официально, практически любая компания скажет, что можно получить кредит с 18 лет, по факту таким клиентам часто отказывают. Еще одна причина отказов молодым людям — их чистая и очень непродолжительная кредитная история. Сервису непонятно, как заемщик может себя повести, сложно оценивать риски, что и приводит к отказу. То есть оптимальный возраст заемщика, с которого можно взять средства — 21 год, в этом случае вы и сами сможете оценить свои возможности вернуть долг в срок, и не допустить роста процентов.

Нужна ли справка о доходах при оформлении займа онлайн

Популярность онлайн кредитов объясняется тем, что получить деньги тут можно быстро и просто. Для получения средств нужно:

Быть гражданином Украины. Иметь паспорт и ИНН. Иметь банковскую карту. Иметь доступ к интернету. Оформить заявку с минимумом полей.

Даже плохая кредитная история не помешает вам оформить кредит без справки о доходах. Бюрократия сведена к минимуму: не нужны поручители, справки о доходах и залог. Иногда требуется только указать контактных лиц при заполнении заявки, но даже это не везде является обязательным.

Процедура существенно упрощена, в сравнении с банковской, можно получить деньги на карту срочно — многие компании предоставляют услуги круглосуточно. Выдача возможна даже для тех, у кого нет официального трудоустройства, и уровень дохода не является основополагающим фактором при принятии решения по заявке, даже с низкой зарплатой вам не гарантирован отказ.

Некоторые сервисы предлагают средства не только на карту, но и наличными, получить перевод можно в отделении. Это тоже удобно, но вам придется посетить офис компании, потратить свое время, поэтому гораздо удобнее оформлять займы через интернет.

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