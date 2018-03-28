Создателям “Рэмпейдж” грозит судебный иск за плагиат Создателей приключенческого боевика “Рэмпейдж”, снятого по мотивам одноименной компьютерной игры, обвиняют в плагиате.

Иск от режиссера Уве Болл

19 апреля 2018 года планируется премьера фильма “Рэмпейдж” в кинотеатре “Планета Кино”. Сценарий боевика написан по мотивам одноименной компьютерной игры, популярной в 80-х годах прошлого века. Но режиссер Уве Болл уверен: снятый материал является плагиатом его собственного проекта.

В 2009 году зрители увидели фильм “Ярость” - именно так дословно переводится с английского название игры “Rampage”. Боевик стал первой частью трилогии, которую дополнили “Ярость-2: Смертная казнь” и “Ярость-3. Неистовство: Падение Президента”. Это история о том, как парень с агрессивным характером превратился в убийцу массового поражения. Режиссером всех трех кинолент был Уве Болл.

Несмотря на то, что сюжет, действующие герои и актерский состав фильмов “Ярость” и “Рэмпейдж” никак не пересекаются между собой, режиссер уверен - это плагиат:

“Это против правил. Я уверен: с помощью “Рэмпейдж” киностудия планирует нажиться на моем успехе. Кроме того, такое название фильма введет в заблуждение зрителей и моих верных фанатов”.

Болл требует от создателей киноленты изменить ее название. В противном случае, он угрожает подать судебный иск.

О фильме “Рэмпейдж”

Сюжет киноленты рассказывает о приматологе Дэвисе Окойи, который проводил опасные эксперименты. Вследствие одного из них произошел несчастный случай: умная и дрессированная горилла по кличке Джордж превратилась в огромного агрессивного монстра. Вскоре выясняется, что это не случайность - волка Ральфа и крокодила Лиззи ждала та же участь. Теперь Окойи нужно срочно найти противоядие, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Режиссером киноленты стал Брэд Пейтон (“Путешествие с Земли-2: Таинственный остров”, “Кошки против собак: Месть Китти Галор”, “Разлом Сан-Андреас”, “Граница”, “Инкарнация”). Сценарий написал Карлтон Кьюз, популярность которому принесла работа над сериалом “Остаться в живых”.

Главную роль исполнил Дуэйн “Скала” Джонсон (“Мумия возвращается”, “Царь скорпионов”, “Широко шагая”, “Напряги извилины”, “Форсаж”, “Полтора шпиона”). Партнерами актера по съемочной площадке стали Наоми Харрис (“Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”, “Пираты Карибского моря: На краю Света”, “007: Координаты “Скайфолл”), Малин Акерман (“Девушка моих кошмаров”, “27 свадеб”, “Жажда странствий”), Джо Манганьелло (“Человек-паук”, “Как я встретил вашу маму”, “Настоящая кровь”) и другие.

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