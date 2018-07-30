Стану суррогатной мамой в Украине!» - откуда берется эта идея? В последнее время в Киеве девушки часто начали проявлять желание стать суррогатной мамой. Об этом сообщают врачи местных клиник. Они искренне обеспокоены этой заинтересованностью.

У медиков есть опасение, что девушки идут на такой ответственный шаг только ради денег. Но мы в уверенны, что такое невозможно. Почему? Потому, что согласится выносить ребенка ради помощи другим – это доброе, благородное дело. Но неоправданный шаг стать суррогатной матерью ради денег превратится в настоящую муку.

Сколько стоит год Вашей жизни?

Приблизительно 10 месяцев будет продолжаться Ваше участие в программе. Это еще без учета предварительных анализов и последующего восстановления. Это полноценный кусочек Вашей жизни – за сколько Вы готовы его продать?

Дело в том, что мы всегда рекомендуем суррогатным матерям определить правильно свою цель и мотивацию. $10-30 тыс не окупят потерянное время, если не руководствоваться моральными принципами. Но они сами по себе должны стать на первое место.

Ведь только подумайте о людях, которым сказали, что они не могут иметь детей. Влюбленная пара, которая думает, что обречена на вечное одиночество. Если у Вас есть дети, то просто представьте, что могли бы никогда не услышать их смех.

Мы считаем, что бесплодие не должно быть приговором и хотим подарить каждой семье возможность иметь родных детей. Если Вы решили стать суррогатной мамой в Украине – читайте продолжение статьи.

«Стану суррогатной мамой – что мне нужно сделать?»

Шаг №1. Консультация у своего гинеколога. Да, он может мало знать о программах репродуктивных технологий, но это незаинтересованный специалист, который сможет действовать в интересах Вашего здоровья.

Шаг №2. Постановка целей и мотивации. Попробуйте ощутить это душой. Визуализируйте радость и мех людей, которым Вы поможете обрести семью. Почувствуйте свет в своем сердце!

Шаг №3. Разговор с близкими. Один из самых трудных моментов. Будьте готовы, что Вас могут не понять и не поддержать. Это трудное решение, с которым не все могут смириться.

Шаг №4. Выбор центра репродуктивных технологий. (Мы искренне рекомендуем центр Artemida)

Шаг №5. Анализы. Ответственно подойдите к этому пункту. Ведь Ваш организм должен быть готовым к тому, что Вы станете сурмамой в Украине.

Шаг №6. Искусственное оплодотворение и подсаживание плода в организм роженицы.

Шаг №7. Роды. Счастье. Финансовая компенсация.

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