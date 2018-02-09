Стоит ли красить автомобильные диски При езде на автомобиле основной удар на себя принимают диски. Некачественное дорожное покрытие, нечищеные дороги, песчано-солевая смесь, снег, грязь, дождь – все это не лучшим образом влияет на их состояние и долговечность.

Диски – важный компонент машины. Их состояние определяет комфорт езды и безопасность водителя. В случае возникновения проблем рекомендуем своевременно заменить старые комплектующие на новые. Выгоднее всего сделать это будет в магазине https://koleso2000.ua/diski.

Защитное покрытие

Специальная обработка обеспечивается еще в заводских условиях. Защитное покрытие может представлять собой как покраску, так и хромирование (спорткары, премиум-класс). Хром не боится внешнего воздействия, но и стоимость его сопоставима с ценой на автомобили, на которых мы с вами ездим.

Краске свойственно стираться спустя несколько лет активного использования. Дорожные и погодные условия беспощадны к защитному покрытию. Без защиты диск начинает покрываться микротрещинами, мелкими сколами, царапинами. Это отражается не только на внешнем виде, но и способствует началу необратимых процессов – коррозии и разрушения.

Учитывая эти обстоятельства, можем констатировать, что покраска – не прихоть, а необходимость. Но не думайте, что их красят только ради продления срока службы – это отличный способ тюнинга.

Когда нужно красить диски

Свежий слой краски поможет в борьбе с мелкими царапинами и сколами. Но когда речь идет о деформации, проблема рано или поздно даст о себе знать. В таком случае изделие придется нести в ремонт или сразу покупать новое.

Хромирование и яркие краски – это прерогатива дорогих автомобилей. На бюджетных машинах это выглядит нелепо.

Покраска позволяет увеличить срок использования дисков и освежить внешний вид транспортного средства. Главное – подойти с умом и выбрать адекватный вариант. Только так покраска принесет пользу и не выставит вашего стального коня на всеобщее посмешище.

Не пытайтесь завуалировать серьезную проблему с помощью таких косметических мер. Если у ваших дисков по-настоящему серьезные изъяны и они доживают свое – купите новый комплект. Помните, речь идет о вашей безопасности на дороге. Здесь любая ошибка может стать фатальной.

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