Сучасна стоматологія - індивідуальний підхід та найкращі ціни Кожна сучасна людина бажає поліпшити естетику свого обличчя і мати блискучу усмішку та рівні зуби. Тому будь-яка стоматологічна клініка пропонує величезний спектр послуг, пов'язаних із лікуванням карієсу, виправленням прикусу, відбілюванням емалі, протезуванням для всієї родини.

На жаль, в даний час екологія бажає бути кращою, неправильне харчування чи неналежний догляд за ротовою порожниною призводить до пародонтозу та інших хвороб. Щоб не втратити зуби в ранньому віці й мати правильний прикус, необхідно час від часу відвідувати стоматолога.

Яка стоматологія найкраща у Львові

Якщо у вас немає вільного часу на пошук хорошого ортодонта, то введіть в Інтернеті на своєму комп'ютері або смартфоні фразу — якісна стоматологія львів й обирайте за відгуками найкращу клініку. Престижним та популярним закладом міста, де вам повернуть здоров'я зубів, а також красу посмішки є заклад охорони здоров'я, названий на честь професора Ельвіри Безвушко. Стоматологічні послуги цієї клініки безмежні. Сюди приходять і дорослі, і діти. Головними перевагами будівлі є:

Розташування в центрі Львова. Різноманітність стоматологічних послуг для пацієнтів будь-якого віку. Доступна цінова політика. Використання лікарями методик лікування, які створені в стінах клініки.

Охорона здоров'я надає можливість користуватися послугами цієї чудової стоматологічної клініки. В її стінах працюють професіонали. А очолює роботу закладу професор кафедри ортодонтії Ельвіра Валентинівна Безвушко.

Професор Ельвіра Безвушко є першокласним фахівцем. Багато людей хочуть записатися до неї на прийом. Стоматологія у Львові, названа на честь її імені, надає такі послуги, як:

• імплантація;

• реставрація;

• відбілювання;

• виправлення прикусу;

• лікування каріозних зубів;

• протезування.

На жаль, у кожного другого жителя країни є проблеми з яснами. Вони запалені, а також дуже кровоточать. Якщо своєчасно не почати їх лікувати, то можна залишитися без зубів. Каріозні дірки є не тільки у дорослих пацієнтів. Дітям, які їдять багато солодощів, також доводиться позбуватися від карієсу. Лікар висвердлює уражену територію на емалі за допомогою бормашини, потім відбувається пломбування.

Сьогодення дає можливість кожному при бажанні прикрасити свої зуби стразами. Видалення чи лікування зубів відбувається безболісно. Фахівці клініки докладуть усіх зусиль, щоб врятувати ваші зуби. Якщо ситуація буде запущеною, то доведеться використовувати хірургічне лікування. При необхідності замість втрачених зубів фахівці встановлять імпланти.

Як стати володарем здорових та білих зубів

Перший візит до стоматолога, або іншими словами, консультація включає в себе комплексне обстеження ротової порожнини, заповнення картки пацієнта, підбір методики лікування, рекомендації по догляду за зубами, яснами, а також обговорення правильного харчування. За плечима Ельвіри Валентинівни вже більше 20 років стажу. Вона опублікувала близько 300 наукових статей, 8 книг. Також її включили до складу Асоціації стоматологів. Ельвіра Безвушко вважається найкращим педагогом на кафедрі ортодонтії.

Двері львівської стоматології її імені відкриті щодня. Тому, якщо ви хочете мати блискучу усмішку, здорові ясна, рівні зуби, то записуйтеся на прийом до ортодонта по телефону, який можна знайти на сайті клініки. Там же можна оформити онлайн-заявку, вибравши зручну для вас дату та час прийому. У цю клініку можна приводити своїх малюків. Лікарі-професіонали зможуть знайти до них підхід. Таким чином, діти не будуть більше боятися відвідувати стоматологію і лікувати зубки.

Відвідайте сайт клініки за адресою http://elvirabezvushko.com.ua

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