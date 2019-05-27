Светильники на солнечных батареях: преимущества и покупка в Киеве При необходимости осветить свою приусадебную территорию, лучшим вариантом в любом случае являются такие осветительные элементы, как садовые солнечные фонари.

На самом деле они имеют большое количество преимуществ и ежегодно становятся все более и более популярными. С помощью современных солнечных батарей энергия солнца преобразуется в электрическое напряжение. Получается так, что в дневное время такие приборы накапливают мощность, а, когда темнеет, отдают свет.

Светильники с солнечными батареями условно можно поделить на разные виды:

• осветительные элементы, которые в большинстве случаев применяют для освещения участков за городом, дач и многих других объектов. Установив такие приборы, можно расставить необходимые световые акценты в своем саду. К примеру, подчеркнуть какие-либо декоративные конструкции либо же особенные растения.



• садовые солнечные светильники профессионального уровня. Они предназначены для размещения, в первую очередь, на аллеях города, на улицах и в парках.

Такие приборы отличаются между собой своей конструкцией, габаритами, мощностью и, конечно же, стоимостью.

Солнечные светильники фонари на солнечных батареях: преимущества

Интернет магазин https://ly.ua/ulichnye-svetilniki/ulichnye-po-tipam/ulichnye-svetilniki-na-solnechnyx-batarejax/ предлагает качественные осветительные элементы для вашего сада на солнечных батареях. У вас есть возможность купить садовый светильник на солнечных батареях по доступной цене. В каталоге представлены изделия, которые отличаются такими преимуществами:

• надежность. Все светильники, которые вы найдете в этом магазине, изготовлены из прочных, современных материалов. Они смогут выдержать любые условия погоды: и сильный ветер, и дождь, и ветер, и будут служить вам на протяжении длительного времени.

• автономность. Такие осветительные элементы работают только от энергии солнца. Их вы сможете разместить даже на тех участках, где отсутствует доступ к электрической сети.

• экономичность. Установив газонные светильники на солнечной батарее, вам удастся значительно снизить расходы на электрическую энергию.

• безопасность. В связи из тем, что такие осветительные приборы не нужно присоединять к сети, риск пострадать от высокого напряжения исключается. Поэтому вы можете оставаться спокойными, если возле дома, во дворе играют ваши детки либо же, к примеру, домашние любимцы.

Если сравнивать с другими вариантами современного уличного освещения, то именно светодиодные светильники на батареях отличаются компактностью, мобильностью. Их можно с легкостью переносить, если, например, вы хотите поменять планировку парка. Никакой подготовки перед установкой таких приборов освещения не нужно. На самом деле все очень просто, легко и удобно. Они заряжаются, несмотря на то, какая погода. Поэтому такие светильники действительно стоит присмотреть в свой сад.

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