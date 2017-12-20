Светодиодные LED лампы – идеальное освещение для любого помещения Хотите обеспечить жилой дом или офисный центр качественным освещением? Тогда вам необходимо приобрести светодиодные LED лампы

Хотите обеспечить жилой дом или офисный центр качественным освещением? Тогда вам необходимо приобрести светодиодные LED лампы, которые прекрасно впишутся в современный интерьер любого помещения. Применение данных устройств позволяет сэкономить значительную часть средств на оплате коммунальных услуг. Благодаря высоким показателям эффективности осветительные изделия пользуются немалой популярностью среди покупателей.

Купить электроприборы можно в интернет-магазине «Ledstorm», где большое разнообразие прочных моделей по доступной цене. Представленные на сайте светодиодные лампы характеризуются следующими преимуществами:

• хорошая прочность; • герметичность; • энергоэффективность; • экологичность; • виброустойчивость; • безопасность; • стойкость к различным механическим воздействиям; • высокий уровень светоотдачи; • небольшой вес.

Выбирая подходящие диодные лампы, обращайте внимание на рабочее напряжение, мощность, тип цоколя, угол рассеивания, цветовую температуру, материал корпуса, степень защиты, вид изделия и количество светодиодов. Продолжительность срока службы осветительных приборов достигает 100000 часов. Благодаря абсолютной беззвучности устройства можно использовать в библиотеках, офисных помещениях, больницах.

Какова цена светодиодных ламп?

Полное отсутствие мерцания делает продукцию безвредной для глаз, потому как лампы не вызывают чувства напряженности или усталости. Стоимость приборов формируется в зависимости от фирмы-изготовителя и мощности осветительного элемента. Интернет-магазин предлагает приобрести оригинальные светодиодные лампы по ценам, приемлемым для заказчиков. Товары хорошо подходят для освещения жилых комнат, коридоров, рекламных щитов, архитектурных памятников, различной мебели.

Корпус электроприбора произведен из долговечного алюминия и надежного пластика. Продукция не выделяет инфракрасного и ультрафиолетового излучения и является полностью безопасной для окружающей среды.

Конструктивно светодиодные LED лампы состоят из:

• светодиодов; • цоколя; • установочной платы; • пластикового рассеивателя света; • драйвера; • алюминиевого радиатора; • вентиляционных отверстий.

Где выгодно купить светодиодные лампы в Украине?

Приборы отличаются небольшим тепловыделением и низким питающим напряжением, что позволяет активно использовать их в детских садах, школах, ВУЗах и поликлиниках. Устройства имеют длительный срок эксплуатации, широкий диапазон рабочих температур, низкий уровень энергопотребления и просты в установке. Компактные габариты товаров позволяют воплотить в жизнь разнообразные идеи дизайнеров.

У вас есть отличная возможность купить светодиодные лампы в Украине по демократичной стоимости на сайте «Ledstorm». Компания предлагает клиентам высококачественный сервис и бесплатные консультации опытных менеджеров. Быстрая доставка производится с помощью транспортных организаций «Новая Почта», «Гюнсел», «Ин-тайм», «Автолюкс» в любой регион Украины.

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