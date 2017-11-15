Светодиодная лента – особенности применения, плюсы и правила выбора Светодиодная лента выглядит как гибкая полоска, на которой размещены электрические лампочки с одной стороны, а сзади на ней находится скотч.

Грамотная организация пространства означает не только расстановку мебели, но и использование освещения для того чтобы придать помещению уют, неповторимый стиль, функциональность. Светодиодная лента для этого отлично подойдет!

Сфера использования

Светодиодная лента выглядит как гибкая полоска, на которой размещены электрические лампочки с одной стороны, а сзади на ней находится скотч для прикрепления к поверхностям. Чаще всего такие световые инсталляции можно увидеть в магазинах, где подсветка помогает привлечь внимание покупателя. Уличная реклама организована по такому же принципу – небольшие светильники, симметрично расположенные по периметру бигборда, не остаются незамеченными.

В последние годы идея использования светодиодных лент плавно перекочевала в интерьеры домов и квартир. С их помощью можно подсветить определенные зоны в комнате, чтобы создать атмосферу релакса или акцентировать внимание на конкретной зоне. Светодиодная лента – это еще и функциональное решение, ведь ее можно разместить в шкафу для одежды или в ящике для специй, и тогда при открывании двери можно будет сразу увидеть содержимое, даже не включая верхнее освещение – подсветка будет срабатывать автоматически.

Нарезать овощи или мыть посуду, используя светодиодную ленту как дополнительный, направленный источник света, тоже очень удобно. А уж как эстетично выглядит оборудованный ею аквариум или потолок, оформленный огоньками по периметру – это нужно только увидеть своими глазами!

Плюсы светодиодных лент

Многие считают светодиодную ленту излишним баловством, забывая о ее многочисленных плюсах. Ее используют для снятия напряжения с глаз при просмотре телевизора в темной комнате, наклеив ленту на заднюю стенку экрана. Есть даже способ ремонта монитора компьютера, в котором перегорели люминесцентные лампы для подсветки – их вполне можно заменить светодиодной лентой.

Помимо этого, из числа преимуществ стоит выделить:

• долгий срок службы (в среднем это 50 000 часов или 8 лет постоянной работы);

•экономичный расход электричества (до 90% экономии на счетах за свет);

• простой и безопасный монтаж; • возможность организовать освещение на свой вкус (можно менять направление света, оттенки, яркость).

Влияние на здоровье

Доказано, что светодиодные источники не оказывают негативное влияние на здоровье человека. Этим они выгодно отличаются от люминесцентных ламп, в которых содержание ртути является высоким. Именно поэтому ленты из диодов можно смело использовать даже в детской комнате.

Светодиодная лента – функциональное и стильное решение, которое оценит каждый!

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