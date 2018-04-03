Такие уютные тапки: обзор самых популярных моделей женских тапочек Обувь — это святая святых для женщины. И тапочки здесь не исключение. Настоящие модницы блистают не только на улице, но и роскошно выглядят за закрытыми дверями дома.

Как им это удается? С помощью стильной домашней одежды. Так, что если вы все еще ходите по квартире босиком, задумайтесь о том, чтобы купить домашние тапочки.

Какая модель вам подойдет

«Шлепанцы» без задника с открытым или закрытым передком — одна из самых удобных моделей тапок, ведь их легко надевать и снимать.

Оригинальная модель «Зверюшки» была создана для детей. Однако это сказочное чудо текстильного искусства очень полюбилось взрослыми. Так на рынке появились тапочки с мордашками щенков, тигров, котиков и других животных. Мягкие, уютные и теплые они дарят комфорт и при этом позволяют создать оригинальный домашний образ.

Модель «На танкетке» — выбор настоящих леди, которые хотят выглядеть элегантно даже тогда, когда их никто не видит. Такие тапки могут быть украшены цветным мехом, камушками и другими декоративными деталями.

«Балетки» — очень удобные тапочки с задником и закрытым передом. Они не ощущаются на ноге и отлично согревают.

«Носочки» напоминает классические носки с плотной подошвой. Купить такие тапочки можно разной длины и цвета.

«Угги» — это теплые валенки, которые идеально подходят для морозных зим.

«Сапожки» — самая популярная модель 2016-2018 годов. Впервые такие тапки мир увидел на показе Victoria's Secret. С тех пор они вскружили голову миллионам модниц, желающим прекрасно выглядеть дома.

Какой материал выбрать

Если вы хотите купить действительно качественные и стильные тапки, по адресу https://podushka.com.ua/ru/catalogue/237.html представлены именно такие модели. Несомненно, внешний вид изделий важен, но материал тоже игнорировать нельзя. А вы знаете, из чего делают домашние тапочки? Если нет, мы вам расскажем.

Так, например, украинская марка Slivki выпускает махровые женские тапочки разных моделей. Изделия имеют гипоаллергенные стельки и прочные подошвы из искусственной кожи. Махра позволяет ногам «дышать», защищает их от перегрева в летний зной. Благодаря высокой гигроскопичности материала ваши ножки всегда будут оставаться сухими.

Еще один отличный вариант — флисовые тапочки. Этот материал прекрасно согревает и не вызывает аллергии. При этом он отличается хорошей плотностью и повышенной устойчивостью к износу.

А вот турецкий бренд Hays создает тапочки-сапожки из микрофибры — дышащего и гигроскопичного материала. В таких домашних сапожках никогда не будет жарко или холодно. Комфорт обеспечен круглый год.

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