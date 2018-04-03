Такие уютные тапки: обзор самых популярных моделей женских тапочек

Как им это удается? С помощью стильной домашней одежды. Так, что если вы все еще ходите по квартире босиком, задумайтесь о том, чтобы купить домашние тапочки.
«Шлепанцы» без задника с открытым или закрытым передком — одна из самых удобных моделей тапок, ведь их легко надевать и снимать.
Оригинальная модель «Зверюшки» была создана для детей. Однако это сказочное чудо текстильного искусства очень полюбилось взрослыми. Так на рынке появились тапочки с мордашками щенков, тигров, котиков и других животных. Мягкие, уютные и теплые они дарят комфорт и при этом позволяют создать оригинальный домашний образ.
Модель «На танкетке» — выбор настоящих леди, которые хотят выглядеть элегантно даже тогда, когда их никто не видит. Такие тапки могут быть украшены цветным мехом, камушками и другими декоративными деталями.
«Балетки» — очень удобные тапочки с задником и закрытым передом. Они не ощущаются на ноге и отлично согревают.
«Носочки» напоминает классические носки с плотной подошвой. Купить такие тапочки можно разной длины и цвета.
«Угги» — это теплые валенки, которые идеально подходят для морозных зим.
«Сапожки» — самая популярная модель 2016-2018 годов. Впервые такие тапки мир увидел на показе Victoria's Secret. С тех пор они вскружили голову миллионам модниц, желающим прекрасно выглядеть дома.
Если вы хотите купить действительно качественные и стильные тапки, по адресу https://podushka.com.ua/ru/catalogue/237.html представлены именно такие модели. Несомненно, внешний вид изделий важен, но материал тоже игнорировать нельзя. А вы знаете, из чего делают домашние тапочки? Если нет, мы вам расскажем.
Так, например, украинская марка Slivki выпускает махровые женские тапочки разных моделей. Изделия имеют гипоаллергенные стельки и прочные подошвы из искусственной кожи. Махра позволяет ногам «дышать», защищает их от перегрева в летний зной. Благодаря высокой гигроскопичности материала ваши ножки всегда будут оставаться сухими.
Еще один отличный вариант — флисовые тапочки. Этот материал прекрасно согревает и не вызывает аллергии. При этом он отличается хорошей плотностью и повышенной устойчивостью к износу.
А вот турецкий бренд Hays создает тапочки-сапожки из микрофибры — дышащего и гигроскопичного материала. В таких домашних сапожках никогда не будет жарко или холодно. Комфорт обеспечен круглый год.
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