Технологии фильтрации воды в домашних условиях Качество питьевой воды имеет исключительно важное значение для состояния здоровья человека и поддержания уровня его иммунитета. Наше самочувствие и внешний вид, состояние кожи и волос во многом зависят от того, что мы пьем.

Если это водопроводная вода, то вы должны осознавать, какому риску подвергаетесь. Даже чистейшая изначально вода, преодолевая долгий путь до наших домов и квартир, загрязняется, встречая на пути старые проржавевшие трубы, засоры, перебои на очистных сооружениях. В результате водопроводная вода может в избыточных количествах содержать такие компоненты, как:

• различные соли, в том числе соли жесткости; • железо; • нитраты и нитриты; • органические примеси; • кальций; • сероводород; • марганец; • хлор.

Если жесткую воду пить каждый день, это может привести к серьезным хроническим заболеваниям, поражающим внутренние органы. Хлор обеззараживает воду, но сам по себе тоже представляет угрозу здоровью человека. А железо, помимо потенциального вреда, придает воде еще и специфический неприятный вкус. Решение этих проблем для каждого дома и на уровне промышленной технологии можно найти на сайте https://ua.ecosoft.com/.

Эффективные системы очистки воды в квартирах

Суть любой технологии фильтрации состоит в прохождении воды через специальную среду, которая задержит те или иные вредные примеси. Фильтры, которые есть на рынке Украины, различны по конструкции, пропускной способности, технологиям, назначению и, разумеется, по цене. Чтобы определить, какой вариант является оптимальным в каждом конкретном случае, необходимо четко понимать, от чего нужно очистить воду и в каком количестве она вам нужна. Имеет значение также химический состав воды в вашей местности и уровень загрязнения источника.

В многоэтажных домах используют такие виды фильтрующих устройств:

• кувшины со сменными картриджами; • насадки на кран; • многоступенчатые проточные системы (тройные фильтры); • фильтры обратного осмоса; • ультрафильтрационные установки.

Среди упомянутых вариантов наиболее эффективной и универсальной установкой считается фильтр обратного осмоса. Принцип его действия основан на использовании полупроницаемых мембран, очищающих воду на молекулярном уровне и задерживающих, помимо механических примесей, химические и биологические вещества. Не пропускают ячейки мембраны также токсины и бактерии. Единственным нюансом, затрудняющим массовое использование таких фильтров, является их высокая стоимость по сравнению с тройными фильтрами и кувшинными, которые наиболее доступны по цене.

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