Только лучшие: топ 5 брендов мужских беговых кроссовок В современном мире бег стал уже не просто спортом, интересующим многих, а настоящим образом жизни. Больше всего он пришелся по душе сильной половине человечества – мужчинам, которые во всем и всегда стремятся быть первыми. Чтобы достигать высоких результатов, следует отдавать свое предпочтение только лучшим кроссовкам.

Данный вид обуви должен обеспечивать максимальный комфорт во время движений и способствовать успеху. Такими возможностями могут похвастаться далеко не все беговые модели, поэтому мы составили топ самых качественных производителей кроссовок, чтобы вы без проблем смогли выбирать «достойных» представителей своей области.

Пятерка лучших производителей беговых кроссовок

Хочется начать с того, что топ наиболее востребованных кроссовок для бега коренным образом не меняется на протяжении многих лет. Достаточно тяжело выделить одного лидера среди производителей надежных моделей, так сказать, лучшего из лучших. Дело в том, что они все находятся приблизительно на одном и том же уровне. Поэтому, предлагаем ознакомиться с пятеркой самых известных брендов, заслуживших доверие миллионов бегунов.

Asics

О такой компании как Asics знает каждый бегун, ведь она как раз и прославилась на весь мир благодаря своим кроссовкам. Бренд был основан в 1949 году в Японии. Его создатель Кихатиро Оницука сделал настоящий прорыв в сфере обуви для бега. Кроссовки марки отличаются превосходным уровнем износостойкости и обладают высокой функциональностью. На сегодняшний день Asics имеет свой собственный научно-исследовательский институт, в котором занимается разработкой обуви для бега.

Nike

Американский концерн Nike принадлежит к самым известным производителям одежды, обуви и аксессуаров для различных видов спорта. Он родился в 1964 году в США в городе Бивертон. Создатель компании Фил Найт изначально сделал акцент на изготовление беговой обуви. Именно поэтому, данное направление является одним из основных. Беговые кроссовки от бренда впечатляют своей технологичностью, а также заслужили любовь мужского пола своим стильным дизайном.

Reebok

На сегодняшний день международный бренд Reebok экспортирует продукцию во все уголки планеты (113 государств). Он не теряет своих позиций на протяжении десятков лет. Компания Reebok была создана в 1958 году в городе Болтоне (Великобритания), как производитель спортивных товаров. К наиболее развитым сферам фирмы принадлежит беговая обувь. Мужские кроссовки для бега приобрели огромную популярность благодаря своему превосходному качеству и успешным рекламным акциям бренда.

Salomon

Компания Salomon была основана еще в 1947 году во Франции. Идея создания спортивной фирмы пришла к Жоржу Соломону, который и открыл первую фабрику по производству спортивной обуви в городе Анси. Бренд быстро стал известным и в наше время находиться на пике своей популярности. Его беговые модели уже успели покорить как профессиональных спортсменов, так и любителей. Главными характеристиками кроссовок Salomon продолжают оставаться прочность и надежность.

Saucony

Область деятельности этого масштабного американского концерна как раз и затрагивает спортивную обувь. Saucony был создан в далеком в 1898 году в городке Куцтаун (США) и держит высокий уровень качества своих товаров более столетия. Он прославился благодаря разработке уникальных по своей стойкости и технологичности кроссовок для бега. Уровень обуви Saucony растет с каждым годом, набирая все новых почитателей.

Качественные мужские спортивные кроссовки – один из главных атрибутов бега, который способен привести к успеху. Такой обувью способны обеспечить только проверенные мировые бренды. Помните, что выбирая лучшее – мы сами становимся лучше!

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