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ТОП-5 моделей дизельных генераторов для дома

Электрический ток является незаменимым источником энергии в жизни цивилизованного человека. Но бывают ситуации, когда доступ к постоянному ресурсу поступления этого вида энергии невозможен или ограничен. Погодные катаклизмы или просто выезд на природу и электрика становится желаемой, но не досягаемой. Тут на помощь придет мобильный электрогенератор.

Данные устройства различаются по типу двигателя привода - дизельные, бензиновые. Дизель - практичен, неприхотлив и прост в регулировке. Предлагаем вашему вниманию обзор из 5 лучших дизельных электрогенераторов. Вы можете найти указанные в статье дизельные генераторы в каталоге VINUR.

Дизельный генератор Malcomson ML5500-DE1

1. Malcomson ML5500-DE1 - генератор с небольшим по размеру блоком генерации электроэнергии, способным обеспечить бесперебойную подачу тока в течении 6 часов. Изделие оснащено одноцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем объемом 0.4 кубических метров. Генератор производит ток напряжением 230 вольт, частотой 50 Гц, мощностью 4.5 кВт. Этого будет достаточно для полноценной работы, например - 5 холодильников. Устройство снабжено двумя розетками (постоянный, переменный ток), двумя колесами для перемещения. Основные технические параметры:

  • • Номинальная мощность - 4.5 кВт
  • • Напряжение - 230 В
  • • Производитель - Malcomson
  • • Охлаждение - воздушное
  • • Пуск двигателя - электрический/ручной
  • • Двигатель - UP186
  • • Обороты двигателя - 3600
  • • Время работы - 6.5 часов
  • • Объем бака - 11.5 литров
  • • Габариты изделия: 727-495-597 мм
  • • Масса - 104 кг

Дизельный генератор HYUNDAI DHY 8000SE-3

2. HYUNDAI DHY 8000SE-3 - электрогенератор с генерирующим устройством мощностью в 6 кВт, способным производить ток напряжением до 400 вольт. Изделие снабжено шумозащитным кожухом и увеличенным глушителем, что делает его работу тихой. Генератор трехфазный, экономный в потреблении топлива. Для удобства перемещения устройство имеет колеса и складные ручки. Бесперебойную и безопасную эксплуатацию обеспечивают: система аварийного отключения, автоматический регулятор напряжения, предварительный подогрев двигателя. Агрегат может обеспечить энергией приватный дом, офис, дачу, небольшое производство при неполной нагрузке в течении 16 часов. Основные характеристики:

  • • Мощность - 6 кВт
  • • Напряжение - 400 В, 3 фазы
  • • Сила тока - 16 А
  • • Охлаждение - воздушное
  • • Время работы при нагрузке 50% - 16 часов
  • • Производитель - HYUNDAI (Южная Корея)
  • • Двигатель - OHV 4 такта
  • • Пуск двигателя - электрический
  • • Объем бака - 17 литров
  • • Уровень шума - 72.6 дБ
  • • Размеры изделия: 960-560-790 мм
  • • Масса - 158 кг

Электрогенератор дизельный Matari MDA12000SE

3. Matari MDA12000SE - устройство с генерирующим блоком мощностью в 10 кВт и выходным однофазным напряжением 220 вольт. Изделие надежно защищено кожухом, что позволяет использование в разных погодных условиях и снижает шумовой эффект от двигателя. Агрегат снабжен точным регулятором напряжения для подключения чувствительной аппаратуры и автоматическим включением в случае отключения сети. Для удобного перемещения предусмотрено 4 колеса и ручка. Генератор способен обеспечить постоянное снабжение коттеджа, дома или строительной площадки током на протяжении 12 часов. Характеристики изделия:

  • • Мощность - 10 кВт
  • • Напряжение - 220 В
  • •Частота тока - 50 Гц
  • • Производитель - Matari (Япония)
  • • Двигатель - Matari
  • • Охлаждение - жидкостное
  • • Пуск двигателя - электрическое
  • • Уровень шума - 65 дБ
  • • Объем бака - 38 литров
  • • Обороты двигателя - 3000
  • • Размеры изделия: 1300-720-790 мм
  • • Масса - 280 кг

Дизель генератор AKSA APD16A

4. AKSA APD16A - генератор дизельный с генерирующим блоком мощностью 12 кВт и выходным трехфазным напряжением 400 вольт. Изделие оснащено стальной рамой с виброизоляторами и защитным кожухом, защищающим от горячих, крутящихся элементов и понижающим шум от работы двигателя. Аппарат защищен от влияния погодных факторов. Для удобного управления предусмотрено: электронная панель, автоматический выключатель защиты, система аварийной сигнализации и остановки. Генератор может бесперебойно обеспечивать электроснабжение разнообразных объектов в течении 8 часов. Основные параметры агрегата:

  • • Мощность - 12 кВт
  • • Напряжение - 400 В 3 фази
  • • Производитель - AKSA (Турция)
  • • Тип генератора - синхронный APG
  • • Двигатель - APG
  • • Охлаждение двигателя - жидкостное
  • • Обороты двигателя - 1500
  • • Объем бака - 32 литра
  • • Размеры изделия: 1672-823-1127 мм
  • • Масса - 520 кг

Электрогенератор дизельный DALGAKIRAN DJ22CP

5. DALGAKIRAN DJ22CP - генератор с блоком генерации мощностью 16 кВт и выходным трехфазным напряжением 400 вольт. Изделие установлено на стальной раме с амортизационными подушками, защищено кожухом с тепло и шумозащитой. Турбодизельный двигатель оснащен радиатором охлаждения, что позволяет использование при высоких температурах окружающей среды. Генератор для удобной и безопасной работы обладает электронным регулятором оборотов, автоматическим регулятором напряжения, электронной панелью управления. Мощность генератора позволяет обеспечить электроэнергией различные объекты. Характеристики дизельного электрогенератора:

  • • Мощность - 16 кВт
  • • Напряжение - 400 В 3 фазы
  • • Производитель - DALGAKIRAN (Турция)
  • • Тип генератора - синхронный MECC ALTE (Италия)
  • • Двигатель - COOPER
  • • Обороты двигателя - 1500
  • • Объем бака - 75 литров
  • • Размеры изделия: 1900-825-1050 мм

• Масса - 650 кг 

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