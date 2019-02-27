ТОП-5 моделей дизельных генераторов для дома

Данные устройства различаются по типу двигателя привода - дизельные, бензиновые. Дизель - практичен, неприхотлив и прост в регулировке. Предлагаем вашему вниманию обзор из 5 лучших дизельных электрогенераторов. Вы можете найти указанные в статье дизельные генераторы в каталоге VINUR.
1. Malcomson ML5500-DE1 - генератор с небольшим по размеру блоком генерации электроэнергии, способным обеспечить бесперебойную подачу тока в течении 6 часов. Изделие оснащено одноцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем объемом 0.4 кубических метров. Генератор производит ток напряжением 230 вольт, частотой 50 Гц, мощностью 4.5 кВт. Этого будет достаточно для полноценной работы, например - 5 холодильников. Устройство снабжено двумя розетками (постоянный, переменный ток), двумя колесами для перемещения. Основные технические параметры:
- • Номинальная мощность - 4.5 кВт
- • Напряжение - 230 В
- • Производитель - Malcomson
- • Охлаждение - воздушное
- • Пуск двигателя - электрический/ручной
- • Двигатель - UP186
- • Обороты двигателя - 3600
- • Время работы - 6.5 часов
- • Объем бака - 11.5 литров
- • Габариты изделия: 727-495-597 мм
- • Масса - 104 кг
2. HYUNDAI DHY 8000SE-3 - электрогенератор с генерирующим устройством мощностью в 6 кВт, способным производить ток напряжением до 400 вольт. Изделие снабжено шумозащитным кожухом и увеличенным глушителем, что делает его работу тихой. Генератор трехфазный, экономный в потреблении топлива. Для удобства перемещения устройство имеет колеса и складные ручки. Бесперебойную и безопасную эксплуатацию обеспечивают: система аварийного отключения, автоматический регулятор напряжения, предварительный подогрев двигателя. Агрегат может обеспечить энергией приватный дом, офис, дачу, небольшое производство при неполной нагрузке в течении 16 часов. Основные характеристики:
- • Мощность - 6 кВт
- • Напряжение - 400 В, 3 фазы
- • Сила тока - 16 А
- • Охлаждение - воздушное
- • Время работы при нагрузке 50% - 16 часов
- • Производитель - HYUNDAI (Южная Корея)
- • Двигатель - OHV 4 такта
- • Пуск двигателя - электрический
- • Объем бака - 17 литров
- • Уровень шума - 72.6 дБ
- • Размеры изделия: 960-560-790 мм
- • Масса - 158 кг
3. Matari MDA12000SE - устройство с генерирующим блоком мощностью в 10 кВт и выходным однофазным напряжением 220 вольт. Изделие надежно защищено кожухом, что позволяет использование в разных погодных условиях и снижает шумовой эффект от двигателя. Агрегат снабжен точным регулятором напряжения для подключения чувствительной аппаратуры и автоматическим включением в случае отключения сети. Для удобного перемещения предусмотрено 4 колеса и ручка. Генератор способен обеспечить постоянное снабжение коттеджа, дома или строительной площадки током на протяжении 12 часов. Характеристики изделия:
- • Мощность - 10 кВт
- • Напряжение - 220 В
- •Частота тока - 50 Гц
- • Производитель - Matari (Япония)
- • Двигатель - Matari
- • Охлаждение - жидкостное
- • Пуск двигателя - электрическое
- • Уровень шума - 65 дБ
- • Объем бака - 38 литров
- • Обороты двигателя - 3000
- • Размеры изделия: 1300-720-790 мм
- • Масса - 280 кг
4. AKSA APD16A - генератор дизельный с генерирующим блоком мощностью 12 кВт и выходным трехфазным напряжением 400 вольт. Изделие оснащено стальной рамой с виброизоляторами и защитным кожухом, защищающим от горячих, крутящихся элементов и понижающим шум от работы двигателя. Аппарат защищен от влияния погодных факторов. Для удобного управления предусмотрено: электронная панель, автоматический выключатель защиты, система аварийной сигнализации и остановки. Генератор может бесперебойно обеспечивать электроснабжение разнообразных объектов в течении 8 часов. Основные параметры агрегата:
- • Мощность - 12 кВт
- • Напряжение - 400 В 3 фази
- • Производитель - AKSA (Турция)
- • Тип генератора - синхронный APG
- • Двигатель - APG
- • Охлаждение двигателя - жидкостное
- • Обороты двигателя - 1500
- • Объем бака - 32 литра
- • Размеры изделия: 1672-823-1127 мм
- • Масса - 520 кг
5. DALGAKIRAN DJ22CP - генератор с блоком генерации мощностью 16 кВт и выходным трехфазным напряжением 400 вольт. Изделие установлено на стальной раме с амортизационными подушками, защищено кожухом с тепло и шумозащитой. Турбодизельный двигатель оснащен радиатором охлаждения, что позволяет использование при высоких температурах окружающей среды. Генератор для удобной и безопасной работы обладает электронным регулятором оборотов, автоматическим регулятором напряжения, электронной панелью управления. Мощность генератора позволяет обеспечить электроэнергией различные объекты. Характеристики дизельного электрогенератора:
- • Мощность - 16 кВт
- • Напряжение - 400 В 3 фазы
- • Производитель - DALGAKIRAN (Турция)
- • Тип генератора - синхронный MECC ALTE (Италия)
- • Двигатель - COOPER
- • Обороты двигателя - 1500
- • Объем бака - 75 литров
- • Размеры изделия: 1900-825-1050 мм
• Масса - 650 кг
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