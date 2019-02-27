ТОП-5 моделей дизельных генераторов для дома Электрический ток является незаменимым источником энергии в жизни цивилизованного человека. Но бывают ситуации, когда доступ к постоянному ресурсу поступления этого вида энергии невозможен или ограничен. Погодные катаклизмы или просто выезд на природу и электрика становится желаемой, но не досягаемой. Тут на помощь придет мобильный электрогенератор.

Данные устройства различаются по типу двигателя привода - дизельные, бензиновые. Дизель - практичен, неприхотлив и прост в регулировке. Предлагаем вашему вниманию обзор из 5 лучших дизельных электрогенераторов. Вы можете найти указанные в статье дизельные генераторы в каталоге VINUR.

1. Malcomson ML5500-DE1 - генератор с небольшим по размеру блоком генерации электроэнергии, способным обеспечить бесперебойную подачу тока в течении 6 часов. Изделие оснащено одноцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем объемом 0.4 кубических метров. Генератор производит ток напряжением 230 вольт, частотой 50 Гц, мощностью 4.5 кВт. Этого будет достаточно для полноценной работы, например - 5 холодильников. Устройство снабжено двумя розетками (постоянный, переменный ток), двумя колесами для перемещения. Основные технические параметры:

• Номинальная мощность - 4.5 кВт

• Напряжение - 230 В

• Производитель - Malcomson

• Охлаждение - воздушное

• Пуск двигателя - электрический/ручной

• Двигатель - UP186

• Обороты двигателя - 3600

• Время работы - 6.5 часов

• Объем бака - 11.5 литров

• Габариты изделия: 727-495-597 мм

• Масса - 104 кг

2. HYUNDAI DHY 8000SE-3 - электрогенератор с генерирующим устройством мощностью в 6 кВт, способным производить ток напряжением до 400 вольт. Изделие снабжено шумозащитным кожухом и увеличенным глушителем, что делает его работу тихой. Генератор трехфазный, экономный в потреблении топлива. Для удобства перемещения устройство имеет колеса и складные ручки. Бесперебойную и безопасную эксплуатацию обеспечивают: система аварийного отключения, автоматический регулятор напряжения, предварительный подогрев двигателя. Агрегат может обеспечить энергией приватный дом, офис, дачу, небольшое производство при неполной нагрузке в течении 16 часов. Основные характеристики:

• Мощность - 6 кВт

• Напряжение - 400 В, 3 фазы

• Сила тока - 16 А

• Охлаждение - воздушное

• Время работы при нагрузке 50% - 16 часов

• Производитель - HYUNDAI (Южная Корея)

• Двигатель - OHV 4 такта

• Пуск двигателя - электрический

• Объем бака - 17 литров

• Уровень шума - 72.6 дБ

• Размеры изделия: 960-560-790 мм

• Масса - 158 кг

3. Matari MDA12000SE - устройство с генерирующим блоком мощностью в 10 кВт и выходным однофазным напряжением 220 вольт. Изделие надежно защищено кожухом, что позволяет использование в разных погодных условиях и снижает шумовой эффект от двигателя. Агрегат снабжен точным регулятором напряжения для подключения чувствительной аппаратуры и автоматическим включением в случае отключения сети. Для удобного перемещения предусмотрено 4 колеса и ручка. Генератор способен обеспечить постоянное снабжение коттеджа, дома или строительной площадки током на протяжении 12 часов. Характеристики изделия:

• Мощность - 10 кВт

• Напряжение - 220 В

•Частота тока - 50 Гц

• Производитель - Matari (Япония)

• Двигатель - Matari

• Охлаждение - жидкостное

• Пуск двигателя - электрическое

• Уровень шума - 65 дБ

• Объем бака - 38 литров

• Обороты двигателя - 3000

• Размеры изделия: 1300-720-790 мм

• Масса - 280 кг

4. AKSA APD16A - генератор дизельный с генерирующим блоком мощностью 12 кВт и выходным трехфазным напряжением 400 вольт. Изделие оснащено стальной рамой с виброизоляторами и защитным кожухом, защищающим от горячих, крутящихся элементов и понижающим шум от работы двигателя. Аппарат защищен от влияния погодных факторов. Для удобного управления предусмотрено: электронная панель, автоматический выключатель защиты, система аварийной сигнализации и остановки. Генератор может бесперебойно обеспечивать электроснабжение разнообразных объектов в течении 8 часов. Основные параметры агрегата:

• Мощность - 12 кВт

• Напряжение - 400 В 3 фази

• Производитель - AKSA (Турция)

• Тип генератора - синхронный APG

• Двигатель - APG

• Охлаждение двигателя - жидкостное

• Обороты двигателя - 1500

• Объем бака - 32 литра

• Размеры изделия: 1672-823-1127 мм

• Масса - 520 кг

5. DALGAKIRAN DJ22CP - генератор с блоком генерации мощностью 16 кВт и выходным трехфазным напряжением 400 вольт. Изделие установлено на стальной раме с амортизационными подушками, защищено кожухом с тепло и шумозащитой. Турбодизельный двигатель оснащен радиатором охлаждения, что позволяет использование при высоких температурах окружающей среды. Генератор для удобной и безопасной работы обладает электронным регулятором оборотов, автоматическим регулятором напряжения, электронной панелью управления. Мощность генератора позволяет обеспечить электроэнергией различные объекты. Характеристики дизельного электрогенератора:

• Мощность - 16 кВт

• Напряжение - 400 В 3 фазы

• Производитель - DALGAKIRAN (Турция)

• Тип генератора - синхронный MECC ALTE (Италия)

• Двигатель - COOPER

• Обороты двигателя - 1500

• Объем бака - 75 литров

• Размеры изделия: 1900-825-1050 мм

• Масса - 650 кг

®