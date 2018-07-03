ТОП 5 причин купить квартиру в пригороде столицы ЖК Благород – современная новостройка в поселке Крюковщина, всего в 15 минутах езды от столицы. Если вы ищите жилье и готовы к новым приключениям – вам сюда. Пригород Киева – это сочетание природы, современной архитектуры и возможностей столичной жизни.

Эстетика современного пригорода – новые кварталы

Пока застройщики в столице ищут места для новостроек, пригород полностью утонул в новых комплексах. Здесь модно создать не одиночные дома вблизи дороги, а целые жилые кварталы с продуманной инфраструктурой и нотками комфорта. Вместо видов на разваленные советские здания, промзоны, заводы – вас ждут уютные красочные комплексы пригорода с ухоженными территориями и новыми зонами отдыха.

ЖК Благород – это 25 десятиэтажных домов, расположившихся на 50 гектарах земли. Все здания выполнены в едином стиле, поэтому вы полностью сможете погрузиться в атмосферу европейской жизни. Для этого на территории ЖК обустроены зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Чтобы обезопасить вас и ваших близких, а также сохранить имущество в целости и сохранности, территория ЖК ограждена от сторонних посетителей.

Лучшие строительные материалы

Чтобы жизнь в доме была комфортной, для создания ЖК Благород использовались экологически чистые материалы. Так, дом построен по комбинированной технологии, обеспечивающей дому устойчивость, надежность и безопасность.

Фасад зданий утеплен минеральной ватой, которая обладает противопожарными свойствами – она не воспламеняется, хорошо пропускает воздух и не имеет неприятного запаха.

Продуманная квартира, о которой вы мечтали

В ЖК Благород вы можете купить одно- и двухкомнатные, а также двухуровневые апартаменты. Площадь стартует от 35 м.кв., а самые большие квартиры имеют свыше 100 м.кв. Панорамные окна откроют завораживающий вид на окрестности поселка и наполнят комнату естественным светом.

Главная фишка – индивидуальное отопление. Двухконтурные котел обеспечит вам независимость от отопительного сезона и позволит снизить растраты на отопление.

Выгодные условия сделки

Вопрос цены жилья – всегда актуален. Многие украинцы не рассматривают недвижимости столицы в виду завышенных расценок на квартиры. Если же говорить о пригороде, здесь необходимо рационально взвесить все за и против.

ЖК Благород имеет гибкую ценовую политику, позволяющую купить квартиры даже молодым семьям. Рассрочка от застройщика – лучший вариант для тех, кто имеет сбережения, но их еще недостаточно для покупки жилья.

Надежный застройщик

Вкладывать деньги лучше на стадии строительства. Ведь тогда цена самая приятная. Но сегодня существует риск, что дом так и не сдадут в эксплуатацию или даже недостроят. ЖК Благород – это проверенный застройщик Дубовой Богдан Витальевич, создавший одну из самых известных новостроек - ЖК Молодежный городок. Он – житель Крюковщины, работает здесь не один год и поэтому знает как воплотить все требования покупателей в реальность.

Источник: blagorod.ua

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