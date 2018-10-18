Украина и Китай объединят усилия в борьбе за жизнь и здоровье Китай передал украинскому министерству здравоохранения 50 машин скорой помощи, оснащённых по последнему слову медицинской техники. Этой информацией поделилась Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения. Общая стоимость присланной продукции составляет 3.5 миллиона долларов.

Чрезвычайный уполномоченный посол КНР отметил, что автотранспорт был передан по договору от 2016 года между Китаем и Украиной. При этом принимающая сторона не должна соблюдать никаких политических условий. По заверениям посла, это лучшая продукция, которая только была в стране.

В своём аккаунте Facebook Супрун поблагодарила иностранных партнёров и сообщила, что технику уже установили и настроили, а украинские специалисты научились работе с ней. Все машины отправлены в другие области страны и призваны усилить центры оказания скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Шестью автомобилями будет распоряжаться Нацгвардия и МВД.

Супрун подчеркнула, что преобразование системы оказания экстренной медицинской помощи является приоритетом правительства Украины. В бюджете 2019 года на это выделяется дополнительное финансирование. Но, по словам главы министерства здравоохранения, одной материальной базы недостаточно. Необходимо постоянно повышать квалификацию и зарплату работникам бригад, следовать международным рекомендациям, улучшать дороги и тренировать тех, кто первыми приезжает в горячие точки – полицейских и спасателей.

Также было упомянуто о создании новой электронной диспетчерской системы “Централь 103”, которая даст возможность быстрее и эффективнее обрабатывать вызовы и отправлять автомобили на места катастроф. Впервые систему испытают в Киеве, а также Винницкой, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Тернопольской областях.

На сегодняшний день медицинскую помощь могут получить многие иностранные граждане. Среди них жители постсоветских стран, Европы, Китая и ближневосточных стран. Приток пациентов из-за рубежа сдерживает нехватка финансовых средств и, как следствие, оставляющие желать лучшего бытовые условия в некоторых медицинских учреждениях. В 2018 году началась медицинская реформа, которая способствует развитию этой отрасли и привлечению инвестиций из других стран для оптимизации украинских государственных и частных клиник. Проекты по оказанию медицинских услуг зарубежным пациентам – благородное направление, которое способствует улучшению репутации всей научной отрасли Украины. Более того, такие инициативы способствуют притоку в страну инвестиций из-за рубежа. Самыми перспективными и востребованными среди иностранцев услугами, которые могут предоставлять украинские врачи является офтальмология, онкология, общая и пластическая хирургия, репродуктивная медицина.

Влияние Китая на украинскую медицину

Основатель Украинско-Китайского Центра Ден Сяосю считает, что сотрудничество КНР и Украины по предоставлению медицинского сервиса весьма перспективно и выгодно обеим сторонам.

Сегодня особый интерес для украинских медиков по оказанию помощи может представлять Китай. Естественно, что в самой густонаселенной стране Земли больше всего нуждающихся в медицинском обслуживании. При этом половина смертей здесь от заболеваний сердечнососудистой системы. Не смотря на то, что медицина в Китае уже значительно шагнула вперёд и продолжает демонстрировать эту тенденцию, многие китайцы уезжают в другие страны, чтобы получить качественный медицинский сервис по неосвоенным на родине профилям.

Можно назвать несколько направлений, которые могут представить интерес для китайцев. Это, например, услуги по лечению молодых матерей и новорожденных детей, страдающих заболеваниями сердца. Операции проводятся бригадами хирургов, которые состоят из кардиохирургов и акушеров-гинекологов. В европейских странах такие вмешательства практикуют недавно, а в Украине они с успехом проходят на протяжении пяти лет.

Направление бригад украинских медиков в Китай для обмена опытом и проведения совместными усилиями революционных операций принесло бы пользу обеим сторонам. Но для этого необходимо более активно информировать об этом китайских пациентов и в будущем лечить их в украинских учреждениях. Уже сделаны первые шаги по налаживанию отношений между украинскими и китайскими специалистами. Поэтому мнение Дена Сяюсю о том, что отношения Украины и Китая выгодны обеим сторонам весьма оправдано. Серьёзность намерений китайской стороны подтверждается приглашением украинских медиков посетить провинцию Шаньдун в ноябре 2018 года при поддержке украинского китайского центра. Планируется презентация кардиохирургии и украинской медицины в целом. Также пройдёт обмен опытом и будут выработаны механизмы укрепления партнёрских отношений.

Отметим, что кроме медицинской сферы, китайские инвесторы планируют вложиться в инфраструктурную, аграрную, научно-техническую и другие отрасли. В рамках международного партнёрства в Украину будут поставляться новейшие технологические разработки, объекты лёгкой промышленности, электроника. Китай таким образом обретёт мощную сырьевую базу и возможности выхода на европейский рынок. Украинская сторона сможет поднять на новый уровень экономику и укрепить свои позиции на мировой арене.

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