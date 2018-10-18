Украина и Китай объединят усилия в борьбе за жизнь и здоровье

Чрезвычайный уполномоченный посол КНР отметил, что автотранспорт был передан по договору от 2016 года между Китаем и Украиной. При этом принимающая сторона не должна соблюдать никаких политических условий. По заверениям посла, это лучшая продукция, которая только была в стране.
В своём аккаунте Facebook Супрун поблагодарила иностранных партнёров и сообщила, что технику уже установили и настроили, а украинские специалисты научились работе с ней. Все машины отправлены в другие области страны и призваны усилить центры оказания скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Шестью автомобилями будет распоряжаться Нацгвардия и МВД.
Супрун подчеркнула, что преобразование системы оказания экстренной медицинской помощи является приоритетом правительства Украины. В бюджете 2019 года на это выделяется дополнительное финансирование. Но, по словам главы министерства здравоохранения, одной материальной базы недостаточно. Необходимо постоянно повышать квалификацию и зарплату работникам бригад, следовать международным рекомендациям, улучшать дороги и тренировать тех, кто первыми приезжает в горячие точки – полицейских и спасателей.
Также было упомянуто о создании новой электронной диспетчерской системы “Централь 103”, которая даст возможность быстрее и эффективнее обрабатывать вызовы и отправлять автомобили на места катастроф. Впервые систему испытают в Киеве, а также Винницкой, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Тернопольской областях.
На сегодняшний день медицинскую помощь могут получить многие иностранные граждане. Среди них жители постсоветских стран, Европы, Китая и ближневосточных стран. Приток пациентов из-за рубежа сдерживает нехватка финансовых средств и, как следствие, оставляющие желать лучшего бытовые условия в некоторых медицинских учреждениях. В 2018 году началась медицинская реформа, которая способствует развитию этой отрасли и привлечению инвестиций из других стран для оптимизации украинских государственных и частных клиник. Проекты по оказанию медицинских услуг зарубежным пациентам – благородное направление, которое способствует улучшению репутации всей научной отрасли Украины. Более того, такие инициативы способствуют притоку в страну инвестиций из-за рубежа. Самыми перспективными и востребованными среди иностранцев услугами, которые могут предоставлять украинские врачи является офтальмология, онкология, общая и пластическая хирургия, репродуктивная медицина.
Основатель Украинско-Китайского Центра Ден Сяосю считает, что сотрудничество КНР и Украины по предоставлению медицинского сервиса весьма перспективно и выгодно обеим сторонам.
Сегодня особый интерес для украинских медиков по оказанию помощи может представлять Китай. Естественно, что в самой густонаселенной стране Земли больше всего нуждающихся в медицинском обслуживании. При этом половина смертей здесь от заболеваний сердечнососудистой системы. Не смотря на то, что медицина в Китае уже значительно шагнула вперёд и продолжает демонстрировать эту тенденцию, многие китайцы уезжают в другие страны, чтобы получить качественный медицинский сервис по неосвоенным на родине профилям.
Можно назвать несколько направлений, которые могут представить интерес для китайцев. Это, например, услуги по лечению молодых матерей и новорожденных детей, страдающих заболеваниями сердца. Операции проводятся бригадами хирургов, которые состоят из кардиохирургов и акушеров-гинекологов. В европейских странах такие вмешательства практикуют недавно, а в Украине они с успехом проходят на протяжении пяти лет.
Направление бригад украинских медиков в Китай для обмена опытом и проведения совместными усилиями революционных операций принесло бы пользу обеим сторонам. Но для этого необходимо более активно информировать об этом китайских пациентов и в будущем лечить их в украинских учреждениях. Уже сделаны первые шаги по налаживанию отношений между украинскими и китайскими специалистами. Поэтому мнение Дена Сяюсю о том, что отношения Украины и Китая выгодны обеим сторонам весьма оправдано. Серьёзность намерений китайской стороны подтверждается приглашением украинских медиков посетить провинцию Шаньдун в ноябре 2018 года при поддержке украинского китайского центра. Планируется презентация кардиохирургии и украинской медицины в целом. Также пройдёт обмен опытом и будут выработаны механизмы укрепления партнёрских отношений.
Отметим, что кроме медицинской сферы, китайские инвесторы планируют вложиться в инфраструктурную, аграрную, научно-техническую и другие отрасли. В рамках международного партнёрства в Украину будут поставляться новейшие технологические разработки, объекты лёгкой промышленности, электроника. Китай таким образом обретёт мощную сырьевую базу и возможности выхода на европейский рынок. Украинская сторона сможет поднять на новый уровень экономику и укрепить свои позиции на мировой арене.
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