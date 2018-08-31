Українська страхова компанія «АСКО ДС»: захист ваших інтересів Культура оформлення страхових полісів тільки повертається в нашу державу. Більшість громадян або взагалі не цікавляться можливостями, які надає цей документ, або купують певний вид ледь не з примусу.

У доцільності та надійності страхування можна переконатися, відвідавши сайт https://askods.com компанії «СК АСКО ДС».

Історія Askods ― історія держави

Страхова фірма виникла у Донецькому регіоні ще у 1991 році. За роки існування вона розрослася до потужної мережі, яка охоплює Луганську, Донецьку області, є в великих центрах України (Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Тернопіль) та менших містечках ― Нововолинськ, Червоноград тощо. Загалом, було відкрито три відділення та 38 філій. Вичерпна інформація по роботі кожного представництва є на сайті, також доступні онлайн консультанти, які дадуть відповіді на питання щодо оформлення полісу або у випадку виникнення страхових випадків.

Які бувають види страхування?

Розрізняють обов’язкове та добровільне страхування, обидва види актуальні для фізичних та юридичних осіб. Обов’язкове регулюється відповідним Законом України, в переліку страхових випадків зазначені типові ситуації, найчастіше пов’язані с виїздом за кордон, ризиками на автодорогах та при перевезеннях.

Щоб компанія мала право оформлювати той чи інший поліс, вона має отримати ліцензію на конкретний тип. Страхова «АСКО ДС» має 19 відкритих дозволів. Звертатися до фахівців фірми можна, якщо:

• бажаєте оформити різні види автострахування. До речі, автомобілісти ― найорганізованіші покупці полісів, і не тільки обов’язкових. Знаходячись у зоні постійного ризику, вони не з чуток знають, яких матеріальних втрат може зазнати людина в одну мить;

• переймаєтесь здоров’ям родини та власним. До речі, є варіанти пакетів не тільки для окремих громадян, підприємці можуть застрахувати робітників від ризиків нещасних випадків, втрати працездатності;

• збираєтесь у мандрівку за кордон ― вам потрібно оформити обов’язковий поліс. Але при прикрих інцидентах він не покриває всіх витрат, тому краще доповнити пакет, перелічивши інші можливі ризики;

• маєте майно. Страхування майна актуальне для окремих громадян і підприємств. Останні найчастіше оформлюють поліси на покриття збитків від втрат обладнання, інструментів, вантажів, сільськогосподарської продукції.

Не обіцянки, а швидкі виплати

Термін виплат залежить від обставин у конкретній ситуації. Але «АСКО ДС» являється одним з лідерів з оперативності покриття збитків. За даними організації МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України) компанія урегульовує страховий випадок у середньому за 36 днів, тоді як середній показник більшості підприємств складає 95 днів.

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