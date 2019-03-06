Украшаем лестницу: выбираем перила Лестничные ограждения – перила, предназначены не только для безопасного перемещения между этажами людей, а используются в качестве дизайнерского элемента. При этом в их изготовлении применяются самые разные материалы.

Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие конструкций, среди которых сложно выбрать один подходящий вариант. Чтобы значительно упростить выбор нужно определиться с целями покупки и прислушаться к советам специалистов в строительной сфере.

Классификация перил по материалу

Сегодня производители перил используют самые разные материалы, отличающиеся внешним видом и прочностью. Среди популярных стоит выделить:

• Латунь – материал, которому легко придать любую форму, имеющую привлекательный внешний вид. Но за такими перилами сложно ухаживать.

• Нержавеющая сталь – красивый и прочный материал. Ограждения из нержавейки прочные и неприхотливые в процессе эксплуатации.

• Сталь – оптимальный вариант для винтовой лестницы и каменных маршей.

Камень – оригинальный материал с большим весом. Такой вариант подойдет для наружных лестниц из бетона, гранита или мрамора.

• Стекло – нестандартное дизайнерское решение. Такие перила не загромождают пространство и смотрятся оригинально.

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Конструктивные особенности перил

Перила – это ограждение с боковой части лестничного марша, предотвращающее падение человека при перемещении между этажами. Стандартная конструкция состоит из:

• Стоек либо балясин необходимых для соединения поручней и маршей. Они не только обеспечивают безопасность, а и изменяют дизайн лестницы. Они отличаются формой и стилем.

• Заполнения между балясинами. Такой элемент важен если в доме есть маленькие дети. Чтобы они не выпали между стоек пустое пространство заполняют подходящим материалом.

• Поручней, за которые держится человек поднимаясь или опускаясь по лестнице. Они бывают пластиковыми, металлическими и деревянными в зависимости от дизайна конструкции.

Важно при выборе ограждений учитывать общий стиль помещения, в котором будет устанавливаться лестница.

Разновидности лестничных ограждений из металла

В зависимости от технологии, используемой в производстве перил их можно поделить на следующие типы:

• Сборная конструкция, изготовленная из металла. Это прочное и надёжное изделие с длительным сроком службы. Популярностью пользуются модели из алюминия, обладающие минимальным весом и не требующие дополнительной покраски.

• Сварная конструкция. Для крепления отдельных элементов используется сварка, что позволяет избавиться от дополнительных стыков. Но такое ограждение ржавеет под воздействием влаги и поэтому требует периодической покраски.

• Кованая конструкция. Это декоративное изделие ручной работы. Оно подчеркнет любой дизайн и обеспечит максимальную безопасность жильцам дома. Но ручная ковка стоит дорого.

• Литые перила изготавливают с помощью заливки расплавленного металла в специальные формы. Сегодня такие конструкции могут изготавливаться по индивидуальному заказу, но это сильно увеличивает итоговую стоимость.

• Комбинированная ограда – это изделие в котором используется несколько материалов. Это позволяет создать конструкцию, полностью соответствующую стилю дома или квартиры.

Также важно учитывать технические параметры лестничного ограждения. По высоте перила должны быть не меньше 90 см. Если лестница имеет большую ширину и не граничит со стеной, то устанавливают ограждения по обоим бокам лестничных маршей.

Правила выбора ограждения для лестницы

Перила из металла устанавливают, как на деревянные, так и на металлические и бетонные конструкции. В процессе выбора нужно учесть не только индивидуальные вкусовые предпочтения, а и общий дизайн помещения где будет установлена лестница. Конструкции отличаются внешним видом, сроком службы, материалом изготовления и, конечно же, стоимостью. Правильно подобранное ограждение может стать основным элементом декора, который сосредотачивает на себе внимание. Если же конструкция подобрана неправильно, то это может наоборот испортит мнение о вкусах владельцы недвижимости.

При выборе материала нужно учитывать назначение конструкции. В случае с наружной лестницей используют нержавеющие сорта стали либо чугун. Внутри здания отлично смотрятся алюминиевые перила и изделия из нержавейки. Также важно отталкиваться от нюансов эксплуатации изделия. Если в семье маленькие дети, то нужно выбирать модели с заполненными пролетами между балясинами. Если рассматривать стоимость ограждения, то она зависит от используемого в изготовлении материала и сложности работ.

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