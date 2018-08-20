Украшения из серебра для отпуска Сезон отпусков у кого-то закончился, а у кого-то только начинается, ведь как известно, отдыхать на море можно не только летом, но и ранней осенью (бархатный сезон), а если уж говорить о поездках за границу, то и вовсе круглогодично.

Поэтому вопрос о том, какие ювелирные украшения из серебра взять с собой в отпуск, для современной женщины актуален в любое время года и сейчас мы попробуем в этом вопросе разобраться.

Морской стиль

Если вы собираетесь на море, вам никак не обойтись без украшений, выполненных в морском стиле. Это могут быть кольца или серьги с дельфинами, сережки в виде морских звезд, кулоны в виде капель, браслеты из морских звезд, подвески в виде любых морских животных и рыб и т.д.

Такие украшения подойдут к любому пляжному образу и придадут ему романтики, легкости и беззаботности.

Mast-have сезона 2018-2019

Одним из популярных украшений 2018-2019 года является серебряный браслет на ногу, подчеркивающий изящные щиколотки представительниц прекрасного пола. Такие браслеты носят название анклет, и представляют собой тонкие изделия с подвесками или без.

Они весьма гармонично смотрятся с летним гардеробом, и придают любой женщине очарования. Поэтому выбрать какой-нибудь анклет с оригинальным дизайном из серебра – значит, приобрести себя приятную вещицу, которая будет не только украшать вас в отпуске, но и дарить хорошее настроение, и даже приковывать внимание к вам других отдыхающих.

Красочные украшения

Конечно же для лета идеально подойдут красочные украшения – серьги в виде бабочке, кольца в виде цветов, массивные серьги с драгоценными или полудрагоценными камнями, подвесы с яркими камнями и т.д.

Буйство красок в летних нарядах идеально сочетается с яркими украшениями, поэтому образ девушки, выбравшей такие серебряные изделия для отпуска, будет легким и игривым. Здесь важно одно или парочку украшений, но оригинальных – не стоит набирать в отпуск массу украшений, но две-три изысканные вещицы станут изюминкой вашего летнего гардероба.

Самое летнее украшение – пирсинг

Многие современные женщины носят пирсинг. Преимущественно пирсинг делают в пупке, но есть девушки, у которых проколот нос или брось. Выбор пирсингов очень велик – от классических изделий с маленьким камнем, до роскошных и массивных украшений с разными символами (сердце, бабочки, змеи и т.д.).

Пирсинг является истинно летним украшением, особенно тот, который помещается в пупок, ведь только летом данная часть тела у женщин открыта, когда они облачаются в купальники. Поэтому прикупите пару-тройку разных видов пирсинга для пупка, чтобы каждый день на пляже щеголять с новым украшением.

Булавка

Еще одним летним украшением может стать изысканная булавка. Конечно же, мало кто из женщин сегодня носят булавки из серебра, а напрасно, ведь с их помощью можно соединить концы парео, когда нужно укрыться от жаркого солнца и т.д. К тому же, серебряные булавки сегодня в продаже представлены в очень изысканных и стильных дизайнах, поэтому можете смело прикупить себе такой аксессуар.

Широкий выбор качественных серебряных украшений для отпуска вы найдете в интернет-магазине «CaVa». Здесь представлены только брендовые ювелирные украшения, которые способны преобразить ваш образ и сделать вас неотразимой на курорте. При этом цены в интернет-магазине весьма доступны, поэтому любая женщина может стать счастливой обладательницей элитных аксессуаров.

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