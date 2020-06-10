В каком жилом комплексе купить квартиру под Киевом? Если есть необходимость в покупке квартиры под Киевом, обратите внимание на жилой комплекс Orange Park в Крюковщине.

Жить в экологически чистом районе - мечта многих современных людей. Чтобы воплотить ее в реальность, достаточно купить квартиру в одной из новостроек жилого комплекса Оранж Парк в Киеве. На его территории располагаются высокоэтажные дома класса "Комфорт".

Особенности комплекса

Для возведения жилых зданий использованы передовые строительные технологии, качественные материалы, а также современные архитектурные решения. Основное преимущество комплекса заключается в том, что застройщик осуществлял возведение новостроек с мыслью о жильцах. Именно по этой причине стены домов очень крепкие, а планировки - удобные. Благодаря такому подходу даже взыскательный покупатель сможет приобрести двухкомнатную квартиру в Крюковщине и остаться довольным выбором.

Типы доступных квартир

На выбор покупателям застройщик предлагает следующие виды квартир в ЖК Оранж Парк:

• однокомнатные;

• двухкомнатные;

• трехкомнатные;

• четырехкомнатные.

Особенного внимания покупателей заслуживают двухуровневые апартаменты и квартиры с автономным двориком. Последний вариант придется по душе многим покупателям. Ведь на личной открытой площадке можно обустроить прекрасную зону отдыха. В зависимости от личных предпочтений, здесь можно установить небольшую беседку, надувной бассейн или гриль-барбекю.

Продуманная инфраструктура

Застройщик прекрасно понимает, что для современного человека очень важен комфорт. Поэтому, жильцы комплекса Оранж Парк смогут воспользоваться всеми необходимыми услугами, не покидая его территории. Для удобства жильцов будет работать консьержный центр и собственная служба эксплуатации. Круглосуточная охрана позаботится о безопасности семей, целостности их автомобилей и другого имущества. Улочки, расположенные между жилыми домами, украшены клубами. В темное время суток их освещают энергосберегающие фонари. В шаговой доступности от новостроек находится озеро, где местные жители с удовольствием проводят выходные.

Найти больше информации о жилом комплексе на Крюковщине можно тут https://orangepark.ua/types_apartments/two_level/. Уютные дворы без автомобилей, удобное расположение новостроек, оптимальная этажность жилых домов положительным образом сказываются на качестве проживания. Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что всем жильцам комплекса Orange Park гарантирован максимальный комфорт.

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