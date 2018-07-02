В новом харьковском кафе «Мурка» Макса Полякова ждут посетителей с котами и кошками Макс Поляков воплотил в жизнь давнюю идею — создал антикафе «Мурка», в которое четвероногие приходят насладиться обществом других котов и кошек и подкрепиться питательными кормами.

Открывая дверь нового харьковского заведения «Murka», отдыхает не только клиент, но и его любимый питомец. Авторское антикафе Макса Полякова открыто для людей, которые не представляют своей жизни без домашнего любимца. «Мурка» стала необычным котокафе. Сюда приходят не погладить чужих котов или угостить кормом. Здесь начинается полноценный отдых от домашних хлопот, ведь сотрудники заведения ждут и посетителя, и его четвероногого мурчащего друга. Забота о кошках и котах переходит на специально обученный персонал. Они накормят животное, поиграют с ним и проследят, чтобы ему было комфортно на протяжении всего пребывания в кафе.

Открывая кафе, Max Polyakov обращал внимание на любовь персонала к животным. Именно поэтому новое заведение в центре Харькова уже славится специалистами, которые хорошо позаботятся о котах и кошках, пришедших к ним в гости. Работа заведения организована так, что отдохнуть и почувствовать спокойствие сможет каждый.

В кафе "Мурка"Макса Полякова предлагают сразу два вида меню, ведь в кафетерий приходят не только люди, но и их домашние любимцы. Именно для котов и кошек, которые не любят находиться в одиночестве, создано второе меню. Здесь подают не только комплексные обеды, десерты или кофе, но и корма для котов разных вкусов и жесткости. Кошачье меню удивит широким ассортиментом. Заказать своему четвероногому другу можно все — от витаминизированной воды и кисломолочных продуктов до паштетов и мяса.

Максим Поляков идеально продумал неординарную идею и способ ее реализации. В этом небольшом заведении продуман каждый сантиметр. Светлое помещение наполнено уютом и ароматами, которые пробуждают аппетит. Для посетителей открыто несколько зон. В первой на диванах и креслах могут удобно расположиться люди и сделать заказ из классического меню. Во втором зале будут отдыхать или играть с другими котами питомцы посетителя. Учитывая все потребности и специфику поведения кота, зал часто убирается и проветривается.

И человек, и кот найдут для себя любимое место. Мягкие кресла и диваны у небольших столиков подойдут для дружеских встреч и романтических вечеров. Котам же нравятся навесные полочки и большие подоконники, которые только украшают светлый зал.

Максим Поляков отмечает, что идея создания такого заведения сплетается с детскими беззаботными годами. Поэтому в «Murka» все пространство организованно так, чтобы клиент чувствовал себя спокойно, непринужденно и порой даже уходил в воспоминания о детстве.

Для того чтобы отдых казался полноценным, а переживаний о том, что дома находится голодный кот, не было, Max Polyakov позаботился о второй зоне. Он нанял сотрудников, которые кормят котов и играют с ними, а также поддерживают порядок в зале. Кошачья игровая зона, оборудованная Максом Поляковым, создана для отдыха и развлечения четвероногих. Здесь можно увидеть подвесные мисочки, места для воды, когтеточки, разнообразные игрушки и спальные места.

Max Polyakov создал креативное пространство, где отдохнуть сможет и маленький, и большой гость. Здесь коты свободно передвигаются по залам и общаются с другими посетителями. А познакомившись с кафе, как следует перекусив и запив водой, кот может отдохнуть в понравившемся месте. Для котов и кошек, которые не любят общение с другими животными, есть специальное предложение — отдых в основном зале с хозяином.

Сколько бы посетителей ни было в «Мурке», здесь всегда прохладно и чисто, потому что уборке уделяют особое внимание. На кухню животному никак не попасть благодаря современной карточной системе, а залы чистятся и дезинфицируются после каждого посетителя. Поэтому в Харькове наконец-то появилось еще одно место, где можно расслабиться и отдохнуть, как дома.

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