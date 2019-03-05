Виды mp3 плееров и критерии их выбора Несмотря на то, что слушать музыку можно и при помощи смартфона, всё-таки стоит купить плеер, который позволит в полной мере насладиться симфонией звука.

Точность передачи элементов композиции и красота звучания зависит не только от качества исходника, но и от аппаратного оснащения устройства. Поэтому так сложно выбрать нужную модель среди сотен доступных вариантов. Выбирайте мр3 проигрыватели в Soundmag. Специалисты компании проконсультируют вас и дадут возможность прослушать качество звука в фирменном салоне города Киева или Днепра.

Разновидности проигрывателей

Перед тем, как заказать mp3 плеер в магазине, следует определиться с набором его функций, возможностями и программной начинкой. Компактные дешёвые модели с чипом внутри и большим объёмом памяти пригодятся любителям активного образа жизни. Меломанам же можно посоветовать для начала оценить связку ЦАП+усилитель в обвязке из фирменных электронных компонентов. Встроенный преобразователь сигнала – это гарантия хорошего звука на выходе, если мощность наушников позволяет раскрыть весь потенциал схемотехники.

Относительно управления прокруткой и воспроизведением мелодий, бывают кнопочные устройства и плееры с дисплеем сенсорного типа. К портативным проигрывателям можно подключать не только наушники, но и колонки, если присутствует линейный выход. Таким образом, плеер с ЦАПом работает, как внешняя аудиокарта. Вывод звука осуществляется посредством кабеля либо через Bluetooth.

Как выбрать подходящий вариант?

Первое – это формат файлов, которые поддерживает устройство. Flac, Ape, Wav, Dsf – это большие по объёму файлы с несжатыми источниками, поэтому количество встроенной памяти также имеет большое значение, если отсутствует возможность её расширения при помощи SD карт. Технические параметры звука (чем выше, тем лучше):

• Частота дискретизации (от 44 100 до 384 тысяч герц).

• Количество бит (16, 24 или 32).

• Частотный диапазон (от 5-10 до 20 000 Гц и более).

Дополнительным функционалом может выступать возможность программной прошивки проигрывать видеоконтент и отображать картинки на экране, а также читать разметку типа *.cue (весь музыкальный альбом в одном файле). Максимальное время автономной работы плеера зависит от объёма обрабатываемых данных и качества воспроизведения. Но в любом случае оно не должно быть меньше, чем 6-8 часов.

Богатый ассортимент и доступная цена

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно дать ответ лишь на один вопрос: «Какие функции пригодятся, и на что можно закрыть глаза?» Выбрать и купить мр3 плеер в онлайн-режиме посредством использования возможностей поисковых запросов очень просто. Достаточно указать нужные характеристики и подобрать вариант из списка выдачи. Консультанты готовы оказать любую посильную помощь на этапе оформления заказа.

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