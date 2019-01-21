Выбор бустера для зарядки автомобиля. Рекомендации автомобилистам Бустер для аккумулятора – это просто волшебная палочка, которая способна выручить автомобилиста, если блок питания внезапно сел.

Бустер для аккумулятора – это просто волшебная палочка, которая способна выручить автомобилиста, если блок питания внезапно сел. Преимущество его в том, что он не требует подключения к сети электропитания, а снабжает энергией за счет батареи внутри, которая заранее была подзаряжена от 220В. Большой плюс не только в его портативности, но и в небольшом размере. Большинство аппаратов способны поместиться в кармане куртки. С каждым годом их популярность возрастает.

Конструктивные особенности бустеров

По сути своей прибор является переносной батареей с определенным энергетическим запасом. АКБ внутри может быть:

• литий-ионной;

• литий-полимерной;

• свинцово-кислотной.

Хоть он и маленький, но ему без проблем удается завести машину с полностью севшим аккумулятором даже в сильные морозы. Автомобильный бустер подходит для двигателей, объем которых не превышает 2 л. Агрегат должен подзаряжаться не реже, чем каждые полгода, от внешних источников с постоянным напряжением. Если пополнение энергоресурса происходит чаще, устройство от этого не пострадает.

В чем преимущества использования?

• автомобиль можно завести в любых условиях (без доступа к сети электропитания, в зимний период, в условиях необходимости экстренной поездки);

• стоит в несколько раз дешевле нового аккумулятора;

• многофункциональный, ведь подходит также для зарядки мобильных гаджетов через USB-разъем;

• пусковой рабочий ресурс не ограничивается определенным количеством;

• является доступным, поскольку на современном рынке представлено множество моделей от разных производителей.

Чем руководствоваться при выборе автономного пускового устройства?

Этот процесс не настолько прост, как кажется. Наибольшая проблема состоит в том, что из-за широкого ассортимента в магазинах подобного оборудования, остановиться на конкретном варианте довольно сложно. Со своей стороны, мы рекомендуем учесть при покупке несколько важнейших критериев:

1. Выходной вольтаж зависит от того, какая батарея установлена в вашем авто. В большинстве случаев легковушки оснащены 12В АКБ, поэтому и ПУ требуется такое же. Для грузовиков предусмотрены выходы на 24В.

2. Пусковой ток имеет минимальное значение в 100А, но есть модели, выдающие и более 2000А. Это позволяет на некоторое время заменить посаженный блок питания.

3. Дополнительные опции, которые включает дорогой и качественный бустер для запуска автомобиля:

• наличие выходов типа USB;

• комплектация проводами и крокодилами;

• защита от неправильной полярности, если клеммы были случайно подсоединены неправильно;

• предотвращение полной разрядки;

• индикатор заряда в виде светодиодной лампочки, шкалы или экрана с подсветкой;

• компрессор;

• радио;

• фонарь;

• навигатор и т.п.

4. Емкость находится в пределах от 2 до 20 тыс. мА/ч. Чем больше показатель, тем больший заряд вмещает прибор.

Опытные специалисты рекомендуют покупать приборы не менее 200А. Это гарантирует запуск мотора даже при -19 град. А еще лучше, да и надежнее, остановиться на моделях более 400А.

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