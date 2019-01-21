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Выбор бустера для зарядки автомобиля. Рекомендации автомобилистам

Бустер для аккумулятора – это просто волшебная палочка, которая способна выручить автомобилиста, если блок питания внезапно сел.

Бустер для аккумулятора – это просто волшебная палочка, которая способна выручить автомобилиста, если блок питания внезапно сел. Преимущество его в том, что он не требует подключения к сети электропитания, а снабжает энергией за счет батареи внутри, которая заранее была подзаряжена от 220В. Большой плюс не только в его портативности, но и в небольшом размере. Большинство аппаратов способны поместиться в кармане куртки. С каждым годом их популярность возрастает.

Конструктивные особенности бустеров

По сути своей прибор является переносной батареей с определенным энергетическим запасом. АКБ внутри может быть:

  • • литий-ионной;

  • • литий-полимерной;

  • • свинцово-кислотной.

Хоть он и маленький, но ему без проблем удается завести машину с полностью севшим аккумулятором даже в сильные морозы. Автомобильный бустер подходит для двигателей, объем которых не превышает 2 л. Агрегат должен подзаряжаться не реже, чем каждые полгода, от внешних источников с постоянным напряжением. Если пополнение энергоресурса происходит чаще, устройство от этого не пострадает.

В чем преимущества использования?

  • • автомобиль можно завести в любых условиях (без доступа к сети электропитания, в зимний период, в условиях необходимости экстренной поездки);

  • • стоит в несколько раз дешевле нового аккумулятора;

  • • многофункциональный, ведь подходит также для зарядки мобильных гаджетов через USB-разъем;

  • • пусковой рабочий ресурс не ограничивается определенным количеством;

  • • является доступным, поскольку на современном рынке представлено множество моделей от разных производителей.

Чем руководствоваться при выборе автономного пускового устройства?

Этот процесс не настолько прост, как кажется. Наибольшая проблема состоит в том, что из-за широкого ассортимента в магазинах подобного оборудования, остановиться на конкретном варианте довольно сложно. Со своей стороны, мы рекомендуем учесть при покупке несколько важнейших критериев:

1. Выходной вольтаж зависит от того, какая батарея установлена в вашем авто. В большинстве случаев легковушки оснащены 12В АКБ, поэтому и ПУ требуется такое же. Для грузовиков предусмотрены выходы на 24В.

2. Пусковой ток имеет минимальное значение в 100А, но есть модели, выдающие и более 2000А. Это позволяет на некоторое время заменить посаженный блок питания.

3. Дополнительные опции, которые включает дорогой и качественный бустер для запуска автомобиля:

  • • наличие выходов типа USB;

  • • комплектация проводами и крокодилами;

  • • защита от неправильной полярности, если клеммы были случайно подсоединены неправильно;

  • • предотвращение полной разрядки;

  • • индикатор заряда в виде светодиодной лампочки, шкалы или экрана с подсветкой;

  • • компрессор;

  • • радио;

  • • фонарь;

  • • навигатор и т.п.

4. Емкость находится в пределах от 2 до 20 тыс. мА/ч. Чем больше показатель, тем больший заряд вмещает прибор.

Опытные специалисты рекомендуют покупать приборы не менее 200А. Это гарантирует запуск мотора даже при -19 град. А еще лучше, да и надежнее, остановиться на моделях более 400А. 

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