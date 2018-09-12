Выгода от нагрева воды бойлером в домашних условиях Современные условия жизни человека предполагают максимальный комфорт. Это касается всего, включая бытовые условия. Наличие горячей в доме – это не роскошь, а ежедневная потребность каждого. Во многих населенных пунктах подача горячей воды централизована, но что делать тем, кому не так повезло?

Установка бойлера позволит решить эту проблему. Правильно подобранный водонагреватель позволит удовлетворить потребность человека к чистоте, не влияя на бюджет семьи и не создавая каких-либо сложностей при эксплуатации. Но как сделать правильный выбор, если в центрах продажи представлен широкий ассортимент товаров с разными характеристиками.

Преимущества и особенности электрического водонагревателя

Такое устройство представляет собой большой термос, соединенный с водопроводом дома или квартиры. С его помощью происходит нагрев воды и подача ее во все подключенные краны. Обычно теплообменник способен нагреть жидкость до температуры 45-85°С. Далее термостат отключается и внутри емкости поддерживается заданная температура. Когда происходит охлаждение (в силу времени или после использования части горячей воды), термостат снова срабатывает и включается нагревательная система.

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Независимое управление дает неоспоримое преимущество владельцам техники: им не нужно контролировать процесс, как-либо в него вмешиваться. Каждый занимается своим делом, а вода в бойлере остается всегда горячей.

Еще одним плюсом устройства является возможность подключить и одновременно использовать его для всех кранов в доме или квартире.

Другими выгодами от нагрева воды бойлером в домашних условиях являются:



• доступная стоимость бойлеров и их эксплуатации;



• отсутствие надобности получать разрешение в специальных инстанциях на установку (как для газовых котлов);



• простота монтажа и демонтажа (справится новичок);



• не требуется дополнительная проводка;



• легко контролировать температуру нагрева;



• можно отключать/подключать в любое удобное время (если нужно уехать и т.д.).



Электрический бойлер – находка для всех, кто ценит комфортные условия жизни и не хочет жертвовать своим здоровьем. Эта техника актуальна и для тех, кто проживает в квартирах с централизованной подачей горячей воды, когда ее отключают на профилактику (особенно часто в летние месяцы).

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