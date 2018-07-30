Як обрати вуличні світильники? Якщо ви хочете організувати якісне вуличне освітлення

Якщо ви хочете організувати якісне вуличне освітлення в саду або парку, тоді варто обирати якісні вуличні світильники. Такі освітлювальні прилади можна встановлювати в стіни будівель або ж доріжки, що дозволяє створювати унікальні світлові ефекти.

Крім того, при виборі паркового світильника варто звертати увагу на те, яким джерелом світла він буде комплектуватися. В асортименті фабрик можна відшукати цікаві рішення, що працюють від галогенних ламп або ж оснащені ЛЕД-модулями. Найбільш практичними є освітлювальні прилади зі світлодіодними модулями. Вся справа в тому, що вони дарують досить потужний світловий потік і при цьому споживають мінімум електроенергії. Термін експлуатації таких світильників дуже великий, тому їх можна використовувати не тільки в домашніх інтер'єрах, а й для організації світла біля різних закладів.

Які бувають вуличні світильники?

Сучасні фабрики світла пропонують декілька цікавих рішень для організації вуличного освітлення. Всі вони характеризуються простим, лаконічним дизайном, високою функціональністю і надійністю.

Найчастіше паркові світильники виготовляють в класичних тонах: сірому, білому, чорному, сталевому глянсовому або матовому. Для їх виготовлення майстри використовують пластик, метал і скло. Всі готові вироби покриваються спеціальним засобом, що надійно захищає їх від вологи, перепадів температури і опадів. Завдяки цьому їх можна сміливо використовувати протягом усього року, незважаючи на мінливості погоди.

Переваги вуличних світильників

Світильники на вулицю користуються великим попитом. Вся справа в тому, що вони мають цілу низку переваг, серед яких основні:

• лаконічний, стильний дизайн;

• доступна вартість;

• висока функціональність;

• великий вибір моделей.

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Полегшити процедуру вибору кращого рішення допоможуть якісні фото та детальні описи кожного товару.

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