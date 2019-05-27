Женская одежда для фитнеса: онлайн или в розницу Как только на горизонте забрезжит перспектива поездки к морю, каждая девушка думает о том, как она будет выглядеть в купальнике.

А выглядеть она будет просто отлично, если в зимние холодные дни, в прохладную весну и дождливую осень не ленилась посещать занятия по фитнесу, будь то модная во все времена босоногая йога, трендовый стрипденс на пилоне или изнуряющий кроссфит. В домашних условиях многие занимаются спортом в том, что первое попадется под руку: полинявшие майки, вытянутые футболки, изрядно поношенные спортивные тренировочные штаны. Но для посещения общественных мест, фитнес-студий и секций в спортивных клубах, одежда должна быть не только в безукоризненно аккуратном состоянии, чистая, но и, конечно же, хочется быть одетыми модно, по-спортивному элегантно и красиво.

Итак, вы отправляетесь на поиски новой и модной спортивной одежды. Но где же ее покупать: традиционно в универмаге или торговом центре в магазине спортивных товаров либо стоит довериться современным интернет-технологиям и сделать заказ онлайн? В интернет-магазине с web-адресом https://sportik.com.ua/jenskaya-odejda-dlya-fitnesa женская одежда для фитнеса представлена обширным ассортиментом, который вряд ли вы найдете в обыкновенном розничном магазине.

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Какие требования у спортсменок к одежде для фитнеса?

Помимо эстетической стороны вопроса, которая заключается в красоте выбранной модели и модности (актуальности) предложенного фасона, а также в расцветке к лицу, спортивные костюмы для занятия фитнесом должны:

Не сковывать движения во время растяжки мышц и резких (амплитудных) движений руками и ногами. Швы должны быть качественные, а использованная ткань для пошива одежды – максимально эластичной. Во время занятий спортсмены потеют - влага должна впитываться, не создавать неприятный запах. Чтобы коже было комфортно, кожа должна дышать сквозь ткань. Для этого используются специальные ткани, могут быть добавлены в волокна специальные пропитки, а также в крое применяются вставки ткани с вентиляцией.

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