Лента

«Альянс» впервые проиграл
Сегодня 10:11

«Альянс» впервые проиграл

16 августа прошли игры 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Вчера 17:52

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...

Вчера 17:32

Конотопчанин заставил полицию искать свое забытое авто

Житель Конотопа, придя утром в свой гараж и увидев, что его автомобиль отсутствует, решил, что ее похитили, и обратился с...

Вчера 17:28

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)

Пьяный водитель, пытавшийся скрыться от патрульных, получил 3 административных протокола....

Вчера 16:55

Сумчане голосуют за лежачих полицейских на Театральной площади

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских на проезжей части вдоль новой пешеходной зоны на Театральной площади»....

На Сумщине ремонтируют дорогу на Подопригоры, куда собирается президент Зеленский
Вчера 16:50

На Сумщине ремонтируют дорогу на Подопригоры, куда собирается президент Зеленский

Продолжается активный ремонт дороги в направлении с. Подопригоры в связи с проведением концертной программы, которая состоится 23 августа....

Вчера 16:17

В Ахтырке уже 4 года не могут проверить асфальтный завод

Более 4 лет жители Ахтырки страдают от выбросов одного из асфальтовых заводов....

Вчера 16:09

82 участника АТО на Сумщине получили единовременную матпомощь

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания профильной депутатской комиссии...

На Тростянетчине открылся музей леса
Вчера 16:06

На Тростянетчине открылся музей леса

Сегодня, 16 августа, в Тростянецком лесхозе в рамках празднования 70-летия областного управления лесного и охотничьего хозяйства открыли музей леса....

На сумской границе изъяли штык-нож
Вчера 15:31

На сумской границе изъяли штык-нож

На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу штык-нож, скрыв его от таможенников....

По делу о ДТП, в котором жена сумского прокурора сбила насмерть девушку, проведут служебное расследование
Вчера 15:02

По делу о ДТП, в котором жена сумского прокурора сбила насмерть девушку, проведут служебное расследование

Речь идет о заявлении родителей девушки, погибшей под колесами авто жены прокурора, о нарушениях, допущенных во время первоочередных следственных действий...

Чи з’являться у Сумах три нових пам’ятники?
Вчера 14:53

Чи з’являться у Сумах три нових пам’ятники?

Комісія з питань увічнення пам'яті видатних осіб та подій розглянула питання розміщення трьох пам’ятників....

В центре Глухова произошло смертельная авария
Вчера 14:32

В центре Глухова произошло смертельная авария

15 августа около полуночи в Глухове произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом....

В Сумах застраивают сквер на Девятке
Вчера 14:26

В Сумах застраивают сквер на Девятке

В сквере на ул. Интернационалистов рядом с рынком строят новый торговый киоск....

Сумчанам презентували «Мальовничу Україну»
Вчера 13:59

Сумчанам презентували «Мальовничу Україну»

До Дня Незалежності України в обласному художньому музеї відкрито виставку унікальних творів українських митців другої пол. ХХ – поч. ХХІ... 1

У Сумах пройде парад вишиванок
Вчера 13:27

У Сумах пройде парад вишиванок

На День Незалежності України у Сумах пройде парад вишиванок....

В Глухове остановились путешественники из Германии на раритетном доме на колесах
Вчера 12:44

В Глухове остановились путешественники из Германии на раритетном доме на колесах

О новых знакомых рассказала на своей странице в Фейсбуке глуховчанка Татьяна Михайлик.... 1

В Сумах тушили пожар в гаражном кооперативе
Вчера 12:04

В Сумах тушили пожар в гаражном кооперативе

Спасатели предотвратили масштабный пожар в гаражном кооперативе....

Вчера 11:50

В Сумах почти полторы сотни детей могут не пустить в детские сады и школы (видео)

146 детей из Сум могут не попасть в садики и школы с сентября, потому что не вакцинированы из-за отказа родителей....

«FoodCentre-СумДУ» представил новичков и выиграл у «Lex VSK-Сумбуд»
Вчера 11:23

«FoodCentre-СумДУ» представил новичков и выиграл у «Lex VSK-Сумбуд»

15 августа перед началом турнира Sumy Friendly Cup сумской футзальный клуб «FoodCentre-СумДУ» представил новых игроков....

Бизнес

Зачем нужен швонарезчик и как его выбрать? ®
14.08.2019 12:39
"Укрзализныця" запустила VIP-вагон с двуспальной кроватью и душем
12.08.2019 11:53
Польские насосные станции Optima
05.08.2019 16:04
Преимущества накопительного депозита в ПАО «МТБ БАНК»
31.07.2019 18:10
В конкурсе на добычу газа на шельфе Черного моря победила американская компания
30.07.2019 11:04
Требования при подключении «Зеленого» тарифа
26.07.2019 20:23
Украина впервые примет саммит European Impact Hub Gathering
29.07.2019 11:37
Российский эксперт: Финансовые репрессии трансформируют рынок облигаций
25.07.2019 10:17
Как видит свое детище – компанию EOS ее создатель Макс Поляков
24.07.2019 14:01
Макс Поляков рассказал, как технологии влияют на управление бизнесом
31.03.2018 20:24
Стакани Кравцова: Укрзалізниця спустила відро грошей на дрібниці, що пропонують пасажирам у смердючих і поламаних вагонах
24.07.2019 11:06
Топ-менеджер L’Oréal Украина Марина Шиндина об изменениях в предпочтениях украинских потребителей
23.07.2019 12:34
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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