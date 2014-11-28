16 августа прошли игры 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...
Житель Конотопа, придя утром в свой гараж и увидев, что его автомобиль отсутствует, решил, что ее похитили, и обратился с...
Пьяный водитель, пытавшийся скрыться от патрульных, получил 3 административных протокола....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских на проезжей части вдоль новой пешеходной зоны на Театральной площади»....
Продолжается активный ремонт дороги в направлении с. Подопригоры в связи с проведением концертной программы, которая состоится 23 августа....
Более 4 лет жители Ахтырки страдают от выбросов одного из асфальтовых заводов....
Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания профильной депутатской комиссии...
Сегодня, 16 августа, в Тростянецком лесхозе в рамках празднования 70-летия областного управления лесного и охотничьего хозяйства открыли музей леса....
На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу штык-нож, скрыв его от таможенников....
Речь идет о заявлении родителей девушки, погибшей под колесами авто жены прокурора, о нарушениях, допущенных во время первоочередных следственных действий...
Комісія з питань увічнення пам'яті видатних осіб та подій розглянула питання розміщення трьох пам’ятників....
15 августа около полуночи в Глухове произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом....
В сквере на ул. Интернационалистов рядом с рынком строят новый торговый киоск....
До Дня Незалежності України в обласному художньому музеї відкрито виставку унікальних творів українських митців другої пол. ХХ – поч. ХХІ... 1
На День Незалежності України у Сумах пройде парад вишиванок....
О новых знакомых рассказала на своей странице в Фейсбуке глуховчанка Татьяна Михайлик.... 1
Спасатели предотвратили масштабный пожар в гаражном кооперативе....
146 детей из Сум могут не попасть в садики и школы с сентября, потому что не вакцинированы из-за отказа родителей....
15 августа перед началом турнира Sumy Friendly Cup сумской футзальный клуб «FoodCentre-СумДУ» представил новых игроков....
На этой неделе сразу в двух районах Сумщины были проведены расширенные учебно-тренировочные учения по действиям эпидемиологической и лечебной бригад при...
18-летней жительнице Ахтырки чрезмерная доверчивость стоила потери украшений....
В Сумах 6 февраля были задержаны граждане Эстонии, которые расплачивались в супермаркетах похищенными картами западных банков....
Сотрудники Сумского УБОПа раскрыли преступную группу, которая мошенническим путем получила право распоряжаться 2 миллионами виртуальных денег компании на рынке Forex.... 2
15-18 августа прошел Кубок мэра Харькова по стрельбе из лука.... 1