МФК «СумДУ» примет лидера Сумские футзалисты сыграют с киевским «Эпицентром К3».

В воскресенье, 25 декабря, МФК «СумДУ» в рамках седьмого тура первенства Украины по футзалу в первой лиге примет киевский «Эпицентр КЗ».

После 6 туров сумчане с 10 очками занимают третью позицию, у киевлян 15 очков и безоговорочное первое место.

Игра начнется в 13.00 в манеже им. В.Голубничего.