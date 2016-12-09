МФК «СумДУ» примет лидера

В воскресенье, 25 декабря, МФК «СумДУ» в рамках седьмого тура первенства Украины по футзалу в первой лиге примет киевский «Эпицентр КЗ».
После 6 туров сумчане с 10 очками занимают третью позицию, у киевлян 15 очков и безоговорочное первое место.
Игра начнется в 13.00 в манеже им. В.Голубничего.
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