Сумчан приглашают на соревнования по спортивной ходьбе

На дорожках манежа будут соревноваться прославленные украинские скороходы, участники Олимпийских игр, победители и призеры международных соревнований различного ранга. Вместе с ними участие примут юноши, юниоры, молодежь и ветераны.
Напомним, в прошлом году наша команда впервые в истории победила в командном первенстве и в настоящее время является действующим обладателем Кубка Украины.
Наши атлеты полны решимости отстоять свой титул и сохранить Кубок на Сумщине на следующий год, о чем свидетельствует боевой состав нашей команды: участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Инна Кашина, новоиспеченная рекордсменка Украины среди молодежи (50 км) Ксения Радько, действующий чемпион Украина среди молодежи Сергей Светличный, мастер спорта Украины Антон Радько и многократные победители соревнований в младших возрастных группах Ксения Белова, Андрей Дарницкий, Олег Свистун, Юлия Балым, Алина Ткач и Анастасия Лукашевич.
Суббота, 24 декабрь 2016. Легкоатлетический манеж СумГУ (ул. Прокофьева 38/1).
Начало соревнований в 9:00. Торжественный парад открытия в 10:00.
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