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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10264

Сумчан приглашают на соревнования по спортивной ходьбе

24 декабря в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего состоятся соревнования на Зимний кубок Украины по спортивной ходьбе, а также Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

На дорожках манежа будут соревноваться прославленные украинские скороходы, участники Олимпийских игр, победители и призеры международных соревнований различного ранга. Вместе с ними участие примут юноши, юниоры, молодежь и ветераны.

Напомним, в прошлом году наша команда впервые в истории победила в командном первенстве и в настоящее время является действующим обладателем Кубка Украины.

Наши атлеты полны решимости отстоять свой титул и сохранить Кубок на Сумщине на следующий год, о чем свидетельствует боевой состав нашей команды: участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Инна Кашина, новоиспеченная рекордсменка Украины среди молодежи (50 км) Ксения Радько, действующий чемпион Украина среди молодежи Сергей Светличный, мастер спорта Украины Антон Радько и многократные победители соревнований в младших возрастных группах Ксения Белова, Андрей Дарницкий, Олег Свистун, Юлия Балым, Алина Ткач и Анастасия Лукашевич.

К сведению

Суббота, 24 декабрь 2016. Легкоатлетический манеж СумГУ (ул. Прокофьева 38/1).

Начало соревнований в 9:00. Торжественный парад открытия в 10:00.

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Спорт Спортивная ходьба
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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