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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:13567

Сумчан приглашают на предновогоднюю ярмарку

28 декабря в Сумах на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка к Новогодним и Рождественским праздникам.

На главной площади области лучшие аграрные и промышленные предприятия предложат покупателям праздничный ассортимент товаров. 

На ярмарке будет представлен широкий выбор новогодних елок, украшений и подарков, высококачественная молочная продукция, свежее мясо, мясо-копченые и колбасные изделия, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, мука, крупы, зерно, мед, живая рыба, рыбопродукты и другая продукция высшего сорта на разные вкусы и предпочтения.

Организатором-распорядителем ярмарки является Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации.

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2D - 16:00 20:00 23:20
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«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
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«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
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«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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