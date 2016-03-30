Сумчан приглашают на предновогоднюю ярмарку 28 декабря в Сумах на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка к Новогодним и Рождественским праздникам.

На главной площади области лучшие аграрные и промышленные предприятия предложат покупателям праздничный ассортимент товаров. На ярмарке будет представлен широкий выбор новогодних елок, украшений и подарков, высококачественная молочная продукция, свежее мясо, мясо-копченые и колбасные изделия, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, мука, крупы, зерно, мед, живая рыба, рыбопродукты и другая продукция высшего сорта на разные вкусы и предпочтения. Организатором-распорядителем ярмарки является Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации.