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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:07315

На Сумщине прокуратура отстояла права 17 детей-сирот

Защита прав и свобод детей - один из самых актуальных вопросов, которые поднимаются гражданами в обращениях к прокуратуре.

Сумской местной прокуратурой в интересах детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и в интересах государства в сфере защиты интересов детей в суд в течение текущего года заявлено 10 исков на общую сумму 1 млн 884 тыс. грн, касающиеся вопросов признания права собственности на имущество, признание детей имеющими право пользования жилым помещением, взыскании денежной помощи, признание договора аренды помещений образовательных учреждений недействительными, возврате имущества и взыскания арендной платы. Судами рассмотрено и удовлетворено 9 исков, 1 находится на рассмотрении. В судебном порядке восстановлены права 17 детей льготных категорий, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Фото

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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