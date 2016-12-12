На Сумщине прокуратура отстояла права 17 детей-сирот Защита прав и свобод детей - один из самых актуальных вопросов, которые поднимаются гражданами в обращениях к прокуратуре.

Сумской местной прокуратурой в интересах детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и в интересах государства в сфере защиты интересов детей в суд в течение текущего года заявлено 10 исков на общую сумму 1 млн 884 тыс. грн, касающиеся вопросов признания права собственности на имущество, признание детей имеющими право пользования жилым помещением, взыскании денежной помощи, признание договора аренды помещений образовательных учреждений недействительными, возврате имущества и взыскания арендной платы. Судами рассмотрено и удовлетворено 9 исков, 1 находится на рассмотрении. В судебном порядке восстановлены права 17 детей льготных категорий, сообщает пресс-служба прокуратуры области.