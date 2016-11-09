Сумским теннисистам вручили мэрские грамоты Сегодня, 21 декабря, во время сессии Сумского горсовета отметили команду «Теннисной академии» по настольному теннису.

Мэр Сум вручил грамоты имени себя команде МСК «Теннисная академия», которая стала обладателем кубка Украины в командных соревнованиях, которые прошли на прошлой неделе в Сумах. Грамоты получили теннисисты Сергей Мирошниченко, Алексей Сарматов, Александр Тужилин, а тренеры Владимир Хавкин и Владимир Кулик устную благодарность.

В ответ Владимир Хавкин в ответ напомнил, что сумская команда завоевала кубок Украины спустя 9 лет. А вообще это был уже пятый кубок, выигранный сумскими теннисистами. Он от имени команды поблагодарил руководство города и депутатов, которые приютили команду по настольному теннису в составе МСК «Теннисная академия». Он также пообещал, что по итогам чемпионата Украины команда завоюет один из комплектов наград, чтобы положить их в кубок. Также он выразил благодарность руководству центру профессионально-технического образования № 2, на базе которого тренируется команда.