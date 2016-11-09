Сумским теннисистам вручили мэрские грамоты

Мэр Сум вручил грамоты имени себя команде МСК «Теннисная академия», которая стала обладателем кубка Украины в командных соревнованиях, которые прошли на прошлой неделе в Сумах. Грамоты получили теннисисты Сергей Мирошниченко, Алексей Сарматов, Александр Тужилин, а тренеры Владимир Хавкин и Владимир Кулик устную благодарность.
В ответ Владимир Хавкин в ответ напомнил, что сумская команда завоевала кубок Украины спустя 9 лет. А вообще это был уже пятый кубок, выигранный сумскими теннисистами. Он от имени команды поблагодарил руководство города и депутатов, которые приютили команду по настольному теннису в составе МСК «Теннисная академия». Он также пообещал, что по итогам чемпионата Украины команда завоюет один из комплектов наград, чтобы положить их в кубок. Также он выразил благодарность руководству центру профессионально-технического образования № 2, на базе которого тренируется команда.
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