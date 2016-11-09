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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:34289

Сумским теннисистам вручили мэрские грамоты

Сегодня, 21 декабря, во время сессии Сумского горсовета отметили команду «Теннисной академии» по настольному теннису.

Мэр Сум вручил грамоты имени себя команде МСК «Теннисная академия», которая стала обладателем кубка Украины в командных соревнованиях, которые прошли на прошлой неделе в Сумах. Грамоты получили теннисисты Сергей Мирошниченко, Алексей Сарматов, Александр Тужилин, а тренеры Владимир Хавкин и Владимир Кулик устную благодарность.

В ответ Владимир Хавкин в ответ напомнил, что сумская команда завоевала кубок Украины спустя 9 лет. А вообще это был уже пятый кубок, выигранный сумскими теннисистами. Он от имени команды поблагодарил руководство города и депутатов, которые приютили команду по настольному теннису в составе МСК «Теннисная академия». Он также пообещал, что по итогам чемпионата Украины команда завоюет один из комплектов наград, чтобы положить их в кубок. Также он выразил благодарность руководству центру профессионально-технического образования № 2, на базе которого тренируется команда.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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