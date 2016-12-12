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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:00253

На Сумщине развернули 715 пунктов обогрева

123 пункта функционируют в круглосуточном режиме, из них 79 - на базе объектов, принадлежащих местным органам власти, и 44 - подразделениям ГСЧС.

Об этом шла речь во время заседания областного объединенного штаба по координации действий по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий в зимний период.

Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, в связи с ожидаемым в ближайшее время на всей территории Украины понижением температуры до 18-20 градусов мороза и с целью предотвращения переохлаждения и оказания помощи людям необходимо увеличить количество пунктов обогрева.

По информации директора департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александра Милаша в условиях пониженных температур есть возможность развернуть деятельность 920 стационарных пунктов.

Общество Николай Клочко Пункты обогрева
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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