На Сумщине развернули 715 пунктов обогрева 123 пункта функционируют в круглосуточном режиме, из них 79 - на базе объектов, принадлежащих местным органам власти, и 44 - подразделениям ГСЧС.

Об этом шла речь во время заседания областного объединенного штаба по координации действий по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий в зимний период.

Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, в связи с ожидаемым в ближайшее время на всей территории Украины понижением температуры до 18-20 градусов мороза и с целью предотвращения переохлаждения и оказания помощи людям необходимо увеличить количество пунктов обогрева.

По информации директора департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александра Милаша в условиях пониженных температур есть возможность развернуть деятельность 920 стационарных пунктов.