На Сумщине развернули 715 пунктов обогрева

Об этом шла речь во время заседания областного объединенного штаба по координации действий по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий в зимний период.
Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, в связи с ожидаемым в ближайшее время на всей территории Украины понижением температуры до 18-20 градусов мороза и с целью предотвращения переохлаждения и оказания помощи людям необходимо увеличить количество пунктов обогрева.
По информации директора департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александра Милаша в условиях пониженных температур есть возможность развернуть деятельность 920 стационарных пунктов.
Сегодня, 21 декабря, прошло открытие реконструированного зерносушильного комплекса для приема и хранения зерна на ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» в Роменском...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко высказал соболезнования родственникам и близким погибшего сегодня под колесами маршрутки....
В День Святого Николая в Конотопе новоселье отметили военнослужащие 36 дорожно-восстановительного отряда Госспецтрансслужбы....
Кто из губернаторов за год научился лучше выполнять обещания определило издание «Слово и дело»....
Сегодня, 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, в Сумах почтили участников ликвидации последствий той...