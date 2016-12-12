В Сумах митинговали военные пенсионеры 20 декабря на площади Независимости в Сумах митинговали пенсионеры силовых структур.

Первый заместитель главы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко сообщил, что урегулирование вопроса перерасчета пенсий военным пенсионерам лежит в правовой плоскости.

«Мы обратимся к нардепам от Сумщины с просьбой решить на законодательном уровне вопрос перерасчета пенсий военным пенсионерам, - отметил чиновник. - Изменение закона - это право и ответственность тех людей, которых мы выбрали в Верховную Раду. Опыт показывает, что когда депутаты от Сумщины сплотятся, они могут решить любые вопросы».

Напомним, что неоднократно с военными пенсионерами встречался глава облгосадминистрации Николай Клочко. На встречах речь шла о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопроса перевода пенсионного обеспечения пенсионеров силовых структур назад в Министерство обороны, Министерство внутренних дел и органы безопасности Украины путем внесения изменений в действующее законодательство.

По этому поводу неоднократно были направлены обращения главы облгосадминистрации в Пенсионный фонд Украины, Администрацию Президента Украины, Кабинету Министров и Верховной Рады. Но пока соответствующие решения на уровне государства не приняты.

Сейчас областная власть предлагает приобщиться к решению проблем военных пенсионеров народным депутатам Украины.