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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:48530

В Сумах митинговали военные пенсионеры

20 декабря на площади Независимости в Сумах митинговали пенсионеры силовых структур.

Первый заместитель главы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко сообщил, что урегулирование вопроса перерасчета пенсий военным пенсионерам лежит в правовой плоскости.

«Мы обратимся к нардепам от Сумщины с просьбой решить на законодательном уровне вопрос перерасчета пенсий военным пенсионерам, - отметил чиновник. - Изменение закона - это право и ответственность тех людей, которых мы выбрали в Верховную Раду. Опыт показывает, что когда депутаты от Сумщины сплотятся, они могут решить любые вопросы».

Напомним, что неоднократно с военными пенсионерами встречался глава облгосадминистрации Николай Клочко. На встречах речь шла о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопроса перевода пенсионного обеспечения пенсионеров силовых структур назад в Министерство обороны, Министерство внутренних дел и органы безопасности Украины путем внесения изменений в действующее законодательство.

По этому поводу неоднократно были направлены обращения главы облгосадминистрации в Пенсионный фонд Украины, Администрацию Президента Украины, Кабинету Министров и Верховной Рады. Но пока соответствующие решения на уровне государства не приняты.

Сейчас областная власть предлагает приобщиться к решению проблем военных пенсионеров народным депутатам Украины.

Общество Военные пенсионеры
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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