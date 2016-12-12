Повторение трагедии? В Сумах маршрутка переехала пешеходу голову (обновляется, + видео) Сегодня, 21 декабря, на остановке общественного транспорта «Тепличный» случилось страшное ЧП.

Сегодня, 21 декабря 2016 года, около 8.50 маршрутный автомобиль № 56, повернув с ул. Белопольское шоссе на микрорайон Тепличный, остановился в неопределенном месте для высадки пассажиров. Один из пассажиров, уже после того как водитель возобновил движение, поскользнувшись на снежном валу, упал под маршрутку и попал под правое заднее колесо транспортного средства, 68-летний мужчина погиб на месте.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения Украины, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия незамедлительно выехали первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный и следователи прокуратуры области.

Напоминаем, что 9 февраля 2016 под колесами троллейбуса погибла 17-летняя девушка. В суд направлено обвинительные акты в отношении водителя коммунального предприятия Сумского городского совета «Электроавтотранс», начальника службы движения коммунального предприятия Сумского городского совета «Электроавтотранс», начальник технического отдела Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета. В настоящее время рассмотрение дел продолжается.

В то же время прокуратурой в Сумской горсовет еще в начале года было направлено несколько писем с требованием принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащего функционирования остановок и дорог, в том числе путем уборки указанных объектов в зимний и летний периоды. Требования прокуратуры остались без рассмотрения. Трагедия, унесшая жизни юной девушки, не заставила должностных лиц Сумского городского совета принять меры для надлежащего уборки дорог и тротуаров.

Учитывая изложенное, начато также досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Сумского городского совета своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия и нарушения правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 367 и ст. 288 УК Украины.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего сегодня в Сумах Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, произошла сегодня утром на улице Белопольское шоссе. Пожилой человек погиб, попав под колеса маршрутного такси. По данному факту открыто уголовное производство. Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия полиция просит обратиться в Сумской отдела полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Около 8:30 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Белопольское шоссе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и руководство отдела полиции.