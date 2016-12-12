На Сумщине угорел хозяин дома 20 декабря в 16:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Поповка Конотопского района.

Звонили местные жители, которые увидели огонь через трещину в стене соседского дома. На место происшествия было направлено отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра, которым пришлось преодолеть расстояние в 12 км. Дополнительно было привлечено добровольную пожарную команду из с. Питомник.

Еще до прибытия пожарных местные жители пытались обуздать пламя, но самостоятельно сделать это не смогли. Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям установили, что пожар происходит в одной из жилых комнат дома на площади 2 кв. м. Во время тушения пожара на полу было обнаружено тело хозяина без признаков жизни.

В 16:30 пожар был локализован, а в 17:10 - ликвидирован. Всего на тушение было задействовано 1 единицу спецтехники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды.

На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался владелец дома 1968 г.р.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина возгорания - неосторожность при курении хозяина. Как показывает статистика, с начала года на Сумщине в результате пожаров погибли 66 человек. Поэтому будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101».